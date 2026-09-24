Жительница Подмосковья получила тяжёлое отравление после домашних блюд из грибов

24 сентября 2026, 16:03

Фото: iStock/PIKSEL

Пенсионерка из Подмосковья попала в больницу после нескольких дней употребления груздей и опят, приготовленных без соблюдения условий хранения. Медики выявили у пациентки острое нарушение мозгового кровообращения и отёк мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.