Жительница Подмосковья получила тяжёлое отравление после домашних блюд из грибов
Пенсионерка из Подмосковья попала в больницу после нескольких дней употребления груздей и опят, приготовленных без соблюдения условий хранения. Медики выявили у пациентки острое нарушение мозгового кровообращения и отёк мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина отправилась в лес, собрала грибы, а затем приготовила из них несколько блюд. Она ела их на протяжении четырёх дней и не ставила готовую еду в холодильник.
Вскоре пенсионерка почувствовала озноб, сильную слабость, у неё начались рвота и диарея. На четвёртый день родственники не смогли разбудить женщину и вызвали скорую помощь.
Врачи Красногорской клинической больницы несколько суток проводили интенсивную терапию с капельницами. О случившемся рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
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