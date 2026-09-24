Достижения.рф

Жительница Подмосковья получила тяжёлое отравление после домашних блюд из грибов

Фото: iStock/PIKSEL

Пенсионерка из Подмосковья попала в больницу после нескольких дней употребления груздей и опят, приготовленных без соблюдения условий хранения. Медики выявили у пациентки острое нарушение мозгового кровообращения и отёк мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Женщина отправилась в лес, собрала грибы, а затем приготовила из них несколько блюд. Она ела их на протяжении четырёх дней и не ставила готовую еду в холодильник.

Вскоре пенсионерка почувствовала озноб, сильную слабость, у неё начались рвота и диарея. На четвёртый день родственники не смогли разбудить женщину и вызвали скорую помощь.

Врачи Красногорской клинической больницы несколько суток проводили интенсивную терапию с капельницами. О случившемся рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0