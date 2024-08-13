Жительница Подмосковья вырастила гигантский огурец

Фото: Анастасия Сараева
Огурец-гигант длиной 75 сантиметров и весом 1 килограмм 888 граммов вырастила на своём огороде в деревне Востряково городского округа Домодедово Ирина Баштавая, передаёт корреспондент Анастасия Сараева.
«Это огурец сорта «Китайский», они все длинные, меньше 30 см не бывают. Этот я заприметила, когда он был уже 45 сантиметров, подвязала к опоре теплицы. В день он прибавлял по два сантиметра, я измеряла, и после того, как он вырос до 60 сантиметров, решила, оставить пусть растёт. Вот и вырос наш домодедовский огурец-гигант. Сняли, потому уже несколько дней не прибавлял в длине», — рассказала Ирина Баштавая.Она также сообщила, что не собирается фиксировать огурец в Книге рекордов России. При этом сейчас рекордсменом считается огурец, выращенный в Ярославле. Его длина составляет 70 сантиметров, то есть он на пять сантиметров короче подмосковного гиганта.
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Лев Каштанов