Жительница Севастополя оштрафована за пропаганду отказа от деторождения

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Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения (так называемая идеология «чайлдфри»). Суд вынес своё решение накануне, 31 января. В России это первый подобный прецедент.
«Суд назначил поклоннице чайлдфри штраф 50 тысяч рублей за пропаганду привлекательности отказа от деторождения», — говорится в Telegram-канале пресс-службы МВД по городу.Девушка не удалила пропагандирующие материалы из своих социальных сетей после того, как президент России Владимир Путин подписан закон, запрещающий идеи чайлдфри. Также на нее было заведено дело по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»).
Отмечается, что в своей социальной сети девушка публиковала посты провокационного содержания, в том числе высказывалась о привлекательности отказа от рождения детей в пользу беззаботного образа жизни. Она не удалила их после вступления в силу изменений в законодательство и теперь обязана будет выплатить 50 тысяч рублей штрафа.
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Александр Бойцов