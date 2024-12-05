Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Необходимо в 2025 году создать условия для перелома демографической ситуации в РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.
По словам президента, перелом демографической ситуации — это крайне сложная задача, однако необходимо принять меры, чтобы изменить ситуацию. Глава российского государства подчеркнул, что поддержка семьи должна стать важнейшим направлением работы правительства в 2025 году.
Путин также обратил внимание на необходимость решения проблем семей с детьми в рамках национальных проектов.
Напомним, с 4 декабря 2024 года начал действовать запрет пропаганды чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости
Путин также обратил внимание на необходимость решения проблем семей с детьми в рамках национальных проектов.
Напомним, с 4 декабря 2024 года начал действовать запрет пропаганды чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости
Екатерина Коршунова