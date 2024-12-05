Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ

Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ

Путин: в 2025 году нужно создать условия для перелома демографической ситуации
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Необходимо в 2025 году создать условия для перелома демографической ситуации в РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле.
По словам президента, перелом демографической ситуации — это крайне сложная задача, однако необходимо принять меры, чтобы изменить ситуацию. Глава российского государства подчеркнул, что поддержка семьи должна стать важнейшим направлением работы правительства в 2025 году.

Путин также обратил внимание на необходимость решения проблем семей с детьми в рамках национальных проектов.



Напомним, с 4 декабря 2024 года начал действовать запрет пропаганды чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин

Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости
#радио 1
#закон
#семьи
#запрет
#меры
#поддержка
#путин
Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития
05 декабря 2024, 16:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Российский лидер напомнил, что на днях правительство обсуждало данные «очень предметно». Также Путин отметил, что в вопросе укрепления технологического суверенитета, необходимо смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов.

Ранее глава российского государства поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин выразил надежду на заключение стратегического соглашения с Ираном

Лавров назвал надругательством аннулирование визы Захаровой

Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря
#радио 1
#соглашения
#ночь
#правительство
#данные
#визы
#интервью
#лидер
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Надо начинать с себя»: В СПЧ прокомментировали претензии Кадырова к Бастрыкину и Колокольцеву
Член СПЧ Меркачева не согласна с претензиями Кадырова к Бастрыкину
05 декабря 2024, 15:50

Ева Меркачева (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Прежде чем обращаться с претензиями к главе СК РФ Александру Бастрыкину и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву, нужно начинать с себя. Такое заявление сделала член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Так она прокомментировала критику главы Чечни Рамзана Кадырова в их адрес.
«На самом деле, если бы это сказал человек, у которого в регионе нет нарушений прав человека, у которого соблюдается закон и право стоит во главе всего, это звучало бы нормально. Хочется только сказать, что надо, наверное, начинать с себя», — пояснила Меркачева в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что у общества есть вопросы к тому, что происходило и происходит в Чечне. В качестве примера Меркачева привела Седу Сулейманову, которую в 2023 году насильно увезли на родину, ее судьба по-прежнему остается неизвестной.

Таким образом, Меркачева отметила, что призывы соблюдать право к Бастрыкину и Колокольцеву может делать только тот, кто сам беспрекословно соблюдает и чтит права человека.

Напомним, накануне Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

Читайте также:

Песков не смог прокомментировать заявления Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве

«Не на своих местах»: Кадыров обвинил Бастрыкина и Колокольцева в плохой работе, связь с делом 14-летнего чеченского подростка

Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться
#права
#закон
#человек
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: разговор Герасимова и Брауна состоялся по инициативе российской стороны
Минобороны РФ подтвердило переговоры Герасимова с Брауном
05 декабря 2024, 15:46

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльза Брауна состоялся 27 ноября, инициатором выступила российская сторона.
Как сообщает Минобороны РФ, в ходе беседы американскую сторону уведомили об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет.

В ведомстве отметили, что Герасимов уведомил о будущих учениях, чтобы предотвратить возможные инциденты, так как корабли США и НАТО близко расположены к району предстоящих мероприятий.

О переговорах Герасимова и Брауна утром 5 декабря сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. По его словам, они обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в частности продолжающийся украинский конфликт.

Читайте также:

Подоляк: В Курской области начался военный «движ»

В Госдуме отреагировали на встречу главы офиса Зеленского с командой Трампа

«Курахово и Торецк»: на Украине назвали города, которые скоро перейдут под контроль ВС РФ
#минобороны рф
#вс рф
#переговоры
#сша
#россия
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров назвал надругательством аннулирование визы Захаровой
05 декабря 2024, 15:40

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Аннулирование визы на Мальту официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой является надругательством над функциями председателя ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров отметил, что виза дипломата была аннулирована в последний момент. По словам Захаровой, ​эта ​ситуация в очередной раз продемонстрировала, что не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия.

Министр также обратил внимание на отказ западных государств принять общее решение по правилам финансирования внебюджетных проектов «на выгодные им конфронтационные мероприятия». Лавров заключил, что организация будет существовать до тех пор, пока есть консенсус, а у каждой страны — «гарантии учета его интересов».

Напомним, в среду, 4 декабря, стало известно, что официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой аннулировали визу для участия в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоится 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте.

Читайте также:

Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря

Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ

Захарова: Правовую оценку деятельности Зурабишвили дадут компетентные органы
#ночь
#страны
#мнение
#мероприятия
#министр
#интервью
#лавров
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков не смог прокомментировать заявления Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве
Песков не стал комментировать заявления Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве
05 декабря 2024, 14:32

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о работе главы СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
«Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если (СК и МВД — ред.) посчитают необходимым давать оценки, они дадут оценку. Ну здесь я не хотел бы ничего комментировать», — сказал Песков.

Напомним, накануне Кадыров высказал недовольство работой главы СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

Читайте также:

«Не на своих местах»: Кадыров обвинил Бастрыкина и Колокольцева в плохой работе, связь с делом 14-летнего чеченского подростка

Глава Чечни рассказал о сроках завершения спецоперации

Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться
#дело
#мвд
#уголовное дело
#ск рф
#люди
#всу
#кадыров
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Казахстане сорвали подготовку четырех терактов
Глава нацбезопасности Казахстана заявил, что в РК сорвали подготовку 4 терактов
05 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Подготовку четырех терактов сорвали в Казахстане с начала года, заявил глава нацбезопасности республики Ермек Сагимбаев на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Были озвучены основные итоги работы спецслужб и задачи на будущий период.
«Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Telegram.
Отмечено, что за терроризм и экстремизм задержали 44 человека, осудили 84, шестеро казахстанцев экстрадированы по подозрению в преступлениях, двое из которых осуждены.

Ранее сообщалось, что в интернете появились фотографии задержанных пособников атаковавших «Крокус» террористов.

Читайте также:

Появилось видео признания петербуржца в поджоге на железной дороге

В Санкт-Петербурге взорвалась микроволновка: три человека пострадали

Детям, потерявшим родителей в теракте в «Крокусе», открыли вклады на более чем 500 млн
#мир
#казахстан
#теракт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ЛДПР Слуцкий ответил на вопрос о дочери Жириновского
Слуцкий: вопрос об участии дочери Жириновского в выборах в ГД не обсуждали
05 декабря 2024, 13:52

Фото: istockphoto/nemchinowa

Вопрос о выдвижении на выборы в Госдуму дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко не обсуждали. Об этом ТАСС заявил нынешний председатель партии Леонид Слуцкий.
Он считает, что с появлением в публичном пространстве родственницы почившего политика, стали появляться вбросы. В частности, предполагалось, что Боцан-Харченко, возможно, пойдет по стопам отца.

Отмечалось, что сейчас она является управляющим Фонда Жириновского, где множество планов, проектов и направлений. Также Анастасия Боцан-Харченко готовит мероприятия к юбилею партии, включая выставки на ВДНХ к 35-летию ЛДПР.

Ранее сообщалось, кто станет кандидатом на выборы в ГД от ЛДПР.

Читайте также:

США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Захарова: интервью Лаврова Карлсону опубликуют в ночь на 6 декабря

КНР ввела санкции против компаний США за продажу оружия Тайваню
#мир
#россия
#выборы
#госдума
#депутаты
#лдпр
#владимир жириновский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осуждённый Савельев захотел купить новый телевизор в камеру
Бывший сенатор Савельев захотел купить плазменный телевизор в камеру
05 декабря 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Обвиняемый в организации расправы бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев захотел купить плазменный телевизор в свою камеру.
«Условия невыносимые, хочется телевизор побольше. Мы и сами могли бы ту же плазму купить, но администрация изолятора нам отказывает», — приводит слова сенатора «Газета ОНК» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Сейчас Савельев пребывает в специзоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО-1 «Матросская тишина». В его камере находятся восемь коек, телевизор, холодильник, вместе с ним содержатся ещё три человека, которых обвиняют в экономических преступлениях.

Дмитрия Савельева арестовали 2 августа 2024 года. По данным следствия, летом прошлого года сенатор поручил своему знакомому расправиться с предпринимателем. Правоохранительные органы раскрыли планы сенатора и инсценировали преступление, чтобы задержать заказчика. Известно, что суд продлил срок следствия по делу Савельева.

Ранее сообщалось, что руководителя МКУ УДИБ Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске.

Читайте также:

В Петербурге Дед Мороз пытался незаконно отправить посылку в Ригу

«Gucci, Armani»: в прокуратуре Татарстана возмутились из-за роскошной жизни чиновников

Помощник депутата Госдумы Ислуев из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолёте
#суд
#дед сизо
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Госдеп США предупредил Румынию об угрозе сокращения инвестиций
05 декабря 2024, 12:16

Фото: iStock/3dmitry

Власти Соединенных Штатов пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США.
По данным американского ведомства, «прогресс, которого Румыния добилась», закрепившись в сообществе НАТО, «не должен быть свернут из-за действий внешних акторов». В госдепартаменте США подчеркнули, что в противном случае, любое изменение серьезно подорвет сотрудничество Румынии со Штатами в сфере безопасности.

Ранее издание Politico сообщало, что победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося «пророссийским», на выборах в Румынии может поставить Североатлантический альянс в тупик.

Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.

Читайте также:

Путин пошутил про выборы в Румынии

Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Украине

Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия
#выборы
#сша
#победа
#сотрудничество
#партия
#парламент
#нато
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате