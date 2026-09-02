Беременную блогершу привязали к дереву и сожгли в Индии
В штате Пенджаб (Индия) продолжается розыск злоумышленников, причастных к жестокому нападению на популярную блогершу Манджит Каур. Об этом сообщает издание Need To Know.
28-летнюю женщину похитили, избили, привязали к дереву и подожгли. По словам матери Каур, всё началось с телефонного звонка от двоих знакомых — Шубхи и Пинды. Они попросили Манджит о встрече. Когда блогерша спустилась к ним, её силой усадили в машину и увезли в джунгли. Там преступники изнасиловали её, а затем подожгли.
С тяжёлыми ожогами пострадавшую госпитализировали. Медики полтора месяца пытались спасти ей жизнь, но усилия не увенчались успехом. В период лечения женщина ненадолго пришла в сознание и заявила, что готова свидетельствовать против нападавших, однако дать официальные показания не успела. В ходе расследования выяснилось, что Манджит находилась на седьмой неделе беременности. У погибшей остался семилетний сын. Подозреваемые скрылись, полиции пока не удалось их задержать.
Манджит Каур завоевала популярность как автор лайфстайл-контента. Её аккаунт в соцсети насчитывал около 150 тысяч подписчиков. Также она вела канал на YouTube, где делилась видеороликами о семейной жизни.
Читайте также: