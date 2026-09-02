Беременную блогершу привязали к дереву и сожгли в Индии

02 сентября 2026, 05:54

Двое мужчин сожгли блогера Каур в Индии

Фото: iStock/undefined undefined

В штате Пенджаб (Индия) продолжается розыск злоумышленников, причастных к жестокому нападению на популярную блогершу Манджит Каур. Об этом сообщает издание Need To Know.