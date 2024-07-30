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Украина проиграет в конфликте с Россией, а поставки западных вооружений никак не повлияют на ход спецоперации. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Крушение очень близко. Может, у Зеленского есть какой-то тайный план, но мы наблюдаем за его властью уже больше пяти лет, и никаких успехов у него не было. Только одни поражения и провалы», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.
Он считает, что использование ВСУ военной техники, обещанной Киеву странами Запада, приведет лишь к тому, что российская сторона начнет давить еще сильнее.
Соскин предполагает, что Владимир Зеленский рассчитывает на большое число ракет и самолетов, которыми Украина сможет наносить удары по России, однако в таком случае, уверен эксперт, российский лидер Владимир Путин «так ударит, что мало не покажется».
Он также раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова, назвав их блок некомпетентным.
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Элина Позднякова