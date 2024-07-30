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Вашингтон ограничит использование киевским режимом оружия, которым будут оснащены самолеты F-16. Как уточняют журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновника США, Украине разрешат применять вооружения на территории России «в ответ на атаки из-за границы».
По информации обозревателей, Штатами согласовано вооружение десятков поставляемых боевикам ВСУ F-16 американскими ракетами и прочим «передовым оружием».
США и другие страны коллективного Запада начали поставлять оружие украинским неонацистам в ответ на начало российской спецоперации в Донбассе. Кроме того, миротворческую миссию России представили «вторжением», объявив ей экономическую войну, выраженную в санкциях.
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«Вашингтон ограничит использование Украиной предоставляемого США оружия для ударов по российской территории, как и в случае с другим вооружением», — сказано в материале.
США и другие страны коллективного Запада начали поставлять оружие украинским неонацистам в ответ на начало российской спецоперации в Донбассе. Кроме того, миротворческую миссию России представили «вторжением», объявив ей экономическую войну, выраженную в санкциях.
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Никита Кротов