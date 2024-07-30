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Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что авиабомбы ФАБ-3000 способны полностью уничтожать пункты размещения украинских войск. Об этом сообщает телеканал ZDF.
По словам Райснера, это позволяет ВС России захватывать новые позиции, когда украинские позиции превращаются в руины после ударов авиабомбами. Полковник подчеркнул, что данные бомбы не оставляют шансов для выживания противника.
Он заключил, что бомбы ФАБ-3000 также обеспечивают стратегическое преимущество на линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он заключил, что бомбы ФАБ-3000 также обеспечивают стратегическое преимущество на линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова