Ветеран СВО требует от Пугачёвой опровержения и компенсации за высказывания в интервью

23 сентября 2025, 22:11

В Москве суд рассмотрит иск против Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Савёловский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск, поданный ветераном боевых действий А.С. Трещевым против эстрадной певицы Аллы Пугачёвой. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы в своём Telegram-канале.