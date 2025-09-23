Ветеран СВО требует от Пугачёвой опровержения и компенсации за высказывания в интервью
Савёловский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск, поданный ветераном боевых действий А.С. Трещевым против эстрадной певицы Аллы Пугачёвой. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы в своём Telegram-канале.
В сообщении уточняется, что Трещев обратился в суд после публикации видеоинтервью с Пугачёвой в интернете.
По его мнению, в ролике артистка допустила высказывания, которые, как утверждает истец, порочат президента, вооружённые силы и правоохранительные органы России.
Кроме того, заявитель считает, что певица восхваляла Джохара Дудаева, чем, по его словам, оскорбила российский народ.
Истец просит суд признать эти высказывания недостоверными и оскорбительными для него как гражданина, ветерана и патриота. Также он требует обязать Пугачёву опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда.
