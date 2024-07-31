Жительницы Москвы могут забеременеть от Павла Дурова

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Жительницы России могут забеременеть от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Его биоматериал обнаружен в одной из линик репродуктивных технологий в Москве, сообщило издание URA.RU.
Отмечается, что была обнаружена анкета донора спермы, которая с большей степенью вероятности принадлежит Дурову. В анкете указано, что рост донора составляет 176 сантиметров, он брюнет, с карими глазами и европейским типом внешности. По знаку зодиака Весы. По образованию профессор, доктор филологических наук.
Также в анкете указаны любимые фильмы и книги донора, которые полностью совпадают с предпочтениями Дурова, о которых он говорил в своих интервью. На момент сдачи биоматериала работал программистом и предпринимателем.
В клинике уточнили, что данный биоматериал не передаётся в другие подобные центры.
Ранее Дуров сообщил, что является отцом более сотни детей из 12 стран мира. Он рассказал, что принял решение о сдаче спермы, когда его друг сообщил о проблемах с фертильностью. Лидерами по использованию его биоматериала стали Пермский и Краснодарский края, Ленинградская и Свердловская области, Татарстан.
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Также в анкете указаны любимые фильмы и книги донора, которые полностью совпадают с предпочтениями Дурова, о которых он говорил в своих интервью. На момент сдачи биоматериала работал программистом и предпринимателем.
В клинике уточнили, что данный биоматериал не передаётся в другие подобные центры.
Ранее Дуров сообщил, что является отцом более сотни детей из 12 стран мира. Он рассказал, что принял решение о сдаче спермы, когда его друг сообщил о проблемах с фертильностью. Лидерами по использованию его биоматериала стали Пермский и Краснодарский края, Ленинградская и Свердловская области, Татарстан.
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Анастасия Чинкова