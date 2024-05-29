В Бронницах девушке удалили 14 миоматозных узлов, сохранив репродуктивную функцию

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Бронницкой больницы удалили пациентке 14 миоматозных узлов, сохранив при этом репродуктивную функцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар обратилась 28-летняя девушка с жалобами на ноющие боли в животе, размер которого достигал семимесячной беременности. Врачи выявили у неё множественные миоматозные узлы, но пациентка боялась их удалять. Однако медикам удалось уговорить её на операцию.
Как отметили в министерстве, пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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«Мы удалили 14 миоматозных узлов. Размер самого большого достигал 8 см. В моей практике это первый такой случай, учитывая. Сложность при удалении миоматозных узлов – в том, что они располагались очень близко к сосудам, и важно не допустить кровотечения. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить девушке матку, чтобы она в дальнейшем смогла забеременеть и родить малыша», – рассказал врач акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян.
Как отметили в министерстве, пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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Лора Луганская