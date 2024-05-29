Мужчина сделал интимную операцию и пожалел об этом

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К секс-коучу по имени Рич Юзвяк обратился мужчина, который сделал вазэктомию и пожалел об этом. Письмо читателя и ответ эксперта опубликовало издание Slate.
45-летний мужчина пояснил, что мечтал о безопасном сексе без контрацепции, поэтому сделал себе интимную операцию на прошлый день рождения.
Он спросил у специалиста о происхождении данной проблемы.
В ответ Юзвяк попросил дать комментарий андролога Чарльза Велливера. Врач предположил, что проблема могла возникнуть на психологическом, подсознательном уровне. Андролог порекомендовали мужчине сдать спермограмму и убедиться, что его партнерши действительно не смогут забеременеть.
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«Однако в последний год я обнаружил, что для того, чтобы достичь оргазма, теперь требуется гораздо больше времени. Часто этого вообще не происходит. Мне в целом нравится моя новая выносливость, но иногда кажется, что партнерши устают», — рассказал автор письма.
Он спросил у специалиста о происхождении данной проблемы.
В ответ Юзвяк попросил дать комментарий андролога Чарльза Велливера. Врач предположил, что проблема могла возникнуть на психологическом, подсознательном уровне. Андролог порекомендовали мужчине сдать спермограмму и убедиться, что его партнерши действительно не смогут забеременеть.
Ранее были названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак