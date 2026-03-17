Маленького мальчика в одном нижнем белье нашли на пороге ЗАГСа
В Санкт-Петербурге трехлетнего мальчика в одном нижнем белье и без обуви нашли на пороге ЗАГСа в Василеостровском районе. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.
По его данным, полицейские начали поиски матери ребенка. Они выяснили, что женщина вышла гулять с собакой, оставив маленького сына одного дома. Малыш испугался и в слезах выбежал на улицу. На него обратил внимание прохожий и отвел в ЗАГС.
Ребенок рассказал полицейским, что живет в соседнем доме на 11-м этаже. Стражи порядка отправились туда и нашли родительницу, которая возвращалась с питомцем.
Ранее сообщалось, что в Твери возбудили уголовное дело после исчезновении двоих детей. Речь идет о пропавших накануне брате и сестре — 13-летней Кате и девятилетнем Артеме.
Читайте также: