Морщины — не враги, а «уколы красоты» — не игрушка: как в погоне за молодостью не потерять своё настоящее лицо?
Гонка за молодостью давно вышла за пределы личного ухода. Инъекции, филлеры, лазерные методики, нити и аппаратные процедуры стали частью огромной индустрии. Одни люди хотят выглядеть свежее, другие пытаются соответствовать образам из соцсетей. Но стремление к идеальной внешности нередко приводит к тревоге, зависимости от процедур и опасным экспериментам со здоровьем.
В подкасте «Я тебя умоляю» Студии Р1 встретились врач-дерматолог Ольга Фатиади и священник-ведущий отец Дмитрий. Они рассказали, почему люди боятся старения, кому нельзя доверять инъекции и как сохранить индивидуальность в мире одинаковых лиц.
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Старение пугает не кожу, а человекаСовременная косметология предлагает множество способов скорректировать возрастные изменения. Можно уменьшить выраженность морщин, убрать пигментацию, поработать с качеством кожи, контуром лица и сосудистой сеткой. Однако врач-дерматолог Ольга Фатиади подчёркивает: процедуры не должны превращаться в борьбу с самим собой.
По словам эксперта, кожа не выглядит идеально ровной даже у здорового молодого человека. На ней появляются родинки, сосуды, небольшие высыпания, пигментные пятна, мимические линии. Это не всегда говорит о проблеме, которую нужно срочно исправлять.
«Кожа не может быть однородной. Всегда есть какие-то вкрапления, маленькие несовершенства. Но женщины пытаются удержать молодость любыми способами», — отметила Ольга Фатиади.
Врач считает, что главную опасность несёт не желание ухаживать за собой. Риски начинаются в тот момент, когда человек перестаёт замечать границу между разумной коррекцией и постоянным недовольством своей внешностью.
Человек может сделать процедуру, увидеть небольшой эффект, а затем захотеть ещё сильнее изменить лицо. После этого появляются новые поводы для недовольства: недостаточно объёмные губы, «не такой» подбородок, нависшее веко или «лишняя» морщина на лбу. Так косметология из заботы о себе превращается в бесконечную попытку догнать недостижимый образ.
Инъекции и лазеры требуют медицинского образованияОльга Фатиади обратила внимание на одну из главных проблем рынка косметологических услуг. Многие люди доверяют лицо и здоровье специалистам без профильного образования. Они проходят короткие курсы, получают сертификат и начинают предлагать клиентам инъекции, контурную пластику или удаление новообразований.
При этом процедуры с препаратами, иглами и лазерными аппаратами нельзя воспринимать как обычную бьюти-услугу. Врач должен знать анатомию лица, расположение сосудов, противопоказания, правила оказания экстренной помощи и особенности восстановления тканей.
«Чем я хуже врача, который учился шесть лет, потом проходил ординатуру, потом косметологию? Я могу точно так же колоть. Но к ним идут, потому что дешевле», — описала распространённую позицию Ольга Фатиади.
Экономия в таком вопросе может привести к тяжёлым последствиям. По словам дерматолога, при введении препарата в сосуд возможны серьёзные осложнения. Ошибки при удалении родинок и других новообразований несут ещё более высокий риск.
«Если попасть в сосуд при инъекции — возникнут серьёзные проблемы. Если неправильно удалить новообразование, можно залезть в онкологию. Такие случаи у меня были. Косметологи отмахиваются, а клиент остаётся один на один с последствиями», — подчеркнула эксперт.
Перед процедурой стоит проверить образование врача, лицензию клиники, срок годности препарата и его происхождение. Не нужно соглашаться на инъекции дома, в арендованном кабинете или у мастера, который предлагает «акцию только сегодня». Здоровье не терпит импульсивных решений.
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Почему соцсети создают одинаковые лицаТренды меняются быстро. Сегодня популярны объёмные губы и выраженные скулы, завтра — «детское лицо», подтянутый овал и естественная мимика. Человек, который постоянно следует моде, рискует потерять собственные черты. Ольга Фатиади отмечает, что пациенты всё чаще приходят не со своим запросом, а с чужой фотографией. Они показывают лицо блогера, актрисы или модели и просят повторить результат. Однако одна и та же форма губ, носа или бровей не подходит всем.
«Я встречала девушку с несколькими пластическими операциями. Нос идеальный, губы, брови, лоб — всё красиво по отдельности. Но в целом — несуразно. Потому что не берут в расчёт, идёт ли это самому человеку», — рассказала врач.
Эксперт советует не воспринимать асимметрию как обязательный дефект. Лёгкая разница между правой и левой сторонами лица придаёт внешности живость. Именно такие особенности делают человека узнаваемым.
«Мы созданы индивидуальными. И где-то даже асимметрия идёт нам больше, чем идеальная симметричность», — добавила Ольга Фатиади.
Желание выглядеть ухоженно не противоречит принятию себя. Можно лечить акне, защищать кожу от солнца, подбирать грамотный домашний уход и обращаться к врачу по медицинским показаниям. Важно не пытаться стереть каждую черту, которая отличает вас от других.
Что церковь говорит о красоте и возрастеОтец Дмитрий признался, что прихожане редко приходят в храм с вопросами о косметологических процедурах. Людей чаще волнуют отношения, страхи, чувство вины, семейные конфликты и поиск жизненного смысла. Священник считает старение естественной частью жизни. Внешность важна, но она не может стать единственной опорой для самооценки. Внутренний мир, отношение к близким, милосердие, честность и способность любить остаются с человеком намного дольше, чем гладкая кожа.
«У нас в церкви к старению относятся как к естественному процессу. В конце концов, есть вещи поважнее внешности», — пояснил отец Дмитрий.
Он вспомнил разговор с девушкой, которая переживала из-за недостатков внешности. Священник не видел тех проблем, о которых говорила собеседница. Ей казалось, что она выглядит плохо, хотя окружающие воспринимали её иначе. Эта история показывает, что причина недовольства часто скрывается не в лице и не в фигуре. Человек может изменить внешность, но сохранить прежнюю тревогу. Тогда после одной процедуры появляется желание сделать следующую. Отец Дмитрий обратил внимание: человеку важно честно спросить себя, ради чего он хочет изменить внешность. Если за решением стоит страх старости, сравнение с другими или ощущение собственной «неполноценности», то одной косметологией проблему не решить.
Как сохранить молодость и не потерять себяОльга Фатиади рекомендует относиться к косметологии спокойно и осознанно. Уход за внешностью может поддерживать уверенность, если человек понимает свои цели и не ждёт от процедуры решения всех жизненных проблем.
Перед записью к специалисту стоит задать себе несколько вопросов:
- действительно ли эта процедура нужна мне сейчас;
- есть ли медицинские показания;
- выбираю ли я врача, а не низкую цену;
- хочу ли я улучшить состояние кожи или стать похожим на другого человека;
- смогу ли я принять результат без стремления немедленно изменить что-то ещё.
Не стоит паниковать из-за первой морщины, сосудика или прыщика. Кожа живёт, реагирует на сон, питание, стресс, гормональный фон, солнце и время. Идеальная картинка из фильтра не имеет ничего общего с реальным лицом. Косметологические процедуры могут помочь человеку выглядеть свежее и чувствовать себя увереннее. Но инъекции, лазеры и пластические операции не заменят внутреннюю устойчивость. Молодость нельзя удержать навсегда, зато можно сохранить здоровье, индивидуальность и уважение к себе в любом возрасте.