04 августа 2026, 15:21

Фото: iStock/JNemchinova

Гонка за молодостью давно вышла за пределы личного ухода. Инъекции, филлеры, лазерные методики, нити и аппаратные процедуры стали частью огромной индустрии. Одни люди хотят выглядеть свежее, другие пытаются соответствовать образам из соцсетей. Но стремление к идеальной внешности нередко приводит к тревоге, зависимости от процедур и опасным экспериментам со здоровьем.





Содержание Старение пугает не кожу, а человека Инъекции и лазеры требуют медицинского образования Почему соцсети создают одинаковые лица Что церковь говорит о красоте и возрасте Как сохранить молодость и не потерять себя

В подкасте «Я тебя умоляю» Студии Р1 встретились врач-дерматолог Ольга Фатиади и священник-ведущий отец Дмитрий. Они рассказали, почему люди боятся старения, кому нельзя доверять инъекции и как сохранить индивидуальность в мире одинаковых лиц.



Полную версию подкаста слушайте по ссылке .





Старение пугает не кожу, а человека

«Кожа не может быть однородной. Всегда есть какие-то вкрапления, маленькие несовершенства. Но женщины пытаются удержать молодость любыми способами», — отметила Ольга Фатиади.

Фото: iStock/Olga Yastremska

Инъекции и лазеры требуют медицинского образования

«Чем я хуже врача, который учился шесть лет, потом проходил ординатуру, потом косметологию? Я могу точно так же колоть. Но к ним идут, потому что дешевле», — описала распространённую позицию Ольга Фатиади.

«Если попасть в сосуд при инъекции — возникнут серьёзные проблемы. Если неправильно удалить новообразование, можно залезть в онкологию. Такие случаи у меня были. Косметологи отмахиваются, а клиент остаётся один на один с последствиями», — подчеркнула эксперт.

В 30, 40 и 50 хочется срочно «успеть всё» не просто так: психологи объяснили, как чужие сроки делают жизнь вечной внутренней гонкой

Почему соцсети создают одинаковые лица

«Я встречала девушку с несколькими пластическими операциями. Нос идеальный, губы, брови, лоб — всё красиво по отдельности. Но в целом — несуразно. Потому что не берут в расчёт, идёт ли это самому человеку», — рассказала врач.

«Мы созданы индивидуальными. И где-то даже асимметрия идёт нам больше, чем идеальная симметричность», — добавила Ольга Фатиади.

Что церковь говорит о красоте и возрасте

«У нас в церкви к старению относятся как к естественному процессу. В конце концов, есть вещи поважнее внешности», — пояснил отец Дмитрий.

Фото: iStock/gorodenkoff

Как сохранить молодость и не потерять себя

Перед записью к специалисту стоит задать себе несколько вопросов: