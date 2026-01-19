Жительницы Петербурга назвали подарки, которые портят первое свидание
Каждая четвёртая жительница Санкт-Петербурга сталкивалась с неуместным подарком на первом свидании. Такие данные выяснились в ходе совместного исследования дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга SOKOLOV.
Так, 49% опрошенных жительниц Петербурга заявили, что считают неуместными явно передаренные вещи, а 35% назвали неудачным подарком вещи, не соответствующие стадии отношений, например, нижнее бельё. Другие же на раннем этапе знакомства считают неуместными презентами наборы «на скорую руку» из ближайшего магазина, сувениры и мелкий декор, странные предметы для интерьера, товары для дома и слишком дорогие подарки.
«Получив неудачный подарок, петербурженки чаще всего ведут себя вежливо и сдержанно: примерно треть принимает презент, не показывая негативных эмоций, ещё 22% стараются разрядить неловкость шуткой или скрывают расстройство за спокойным видом. Отказаться или вернуть подарок готовы лишь 9% респонденток, а открыто выразить раздражение — только 6%», — пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
Отмечается, что 54% опрошенных женщин не пойдут на второе свидание после неудачного подарка, остальные 46% спокойно относятся к подобным промахам, особенно если между людьми уже есть симпатия.
Так, 70% респонденток самым беспроигрышным вариантом назвали цветы, 41% будут рады сладостям, еще 18% оценят билеты на выставку или мероприятие. Мягкие игрушки, парфюм и украшения обрадуют лишь 9% женщин.