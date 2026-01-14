Опрос показал, сколько американцев поддерживают военный захват Гренландии

14 января 2026, 14:29

Economist: менее 10% американцев поддерживают военный захват Гренландии

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Менее 10% граждан США готовы одобрить военное вмешательство для контроля над Гренландией. Об этом пишет РИА Новости.