Опрос показал, сколько американцев поддерживают военный захват Гренландии
Менее 10% граждан США готовы одобрить военное вмешательство для контроля над Гренландией. Об этом пишет РИА Новости.
Опрос, проведенный компанией YouGov и изданием Economist, показал, что лишь 8% респондентов выступают за использование силы. Против этого шага высказались 68%, а 23% затруднились с ответом.
Кроме того, идея выплат жителям острова для их присоединения к США также не пользуется популярностью. Всего 13% поддерживают такую меру, в то время как 64% выступают против. 24% опрошенных не определились с мнением по этому вопросу.
Таким образом, большинство американцев отвергают как военные действия, так и финансовые стимулы для присоединения Гренландии.
