Жительницы Петербурга покупают доски для сапсерфинга в 1,5 раза чаще, чем в среднем по РФ

29 июля 2026, 18:13

Петербурженки массово скупают сапборды

Фото: Istock / Dushlik

Жители Санкт-Петербурга продолжают активно готовиться к летнему отдыху на воде. Как показало исследование аналитиков, самым популярным сезонным товаром стали сапборды, которые впервые обошли по спросу даже велосипеды. Об этом сообщает «Петербургский дневник».