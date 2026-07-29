Жительницы Петербурга покупают доски для сапсерфинга в 1,5 раза чаще, чем в среднем по РФ
Жители Санкт-Петербурга продолжают активно готовиться к летнему отдыху на воде. Как показало исследование аналитиков, самым популярным сезонным товаром стали сапборды, которые впервые обошли по спросу даже велосипеды. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По данным исследования, на сапы приходится около 20% всех покупок в категории товаров для летнего активного отдыха. Для сравнения, велосипеды занимают 19%, мячи — 11%, а ракетки — всего 4%.
Особенно заметна активность петербурженок. Как отмечают аналитики, женщины из Северной столицы покупают сапборды в полтора раза чаще, чем россиянки в среднем по стране.
Санкт-Петербург уже второй год подряд занимает второе место в России по количеству заказов сапбордов, уступая только Москве и Московской области. При этом жители города приобретают такие доски почти в три раза чаще, чем покупатели из Краснодарского края, Воронежской или Нижегородской областей.
Исследование также показало, что большинство покупателей предпочитают не экономить на таком виде отдыха. Около 97% заказанных сапбордов стоят дороже 15 тысяч рублей. По мнению экспертов, такие модели приобретают для регулярного использования в течение нескольких сезонов, а не на один отпуск.
Интересно, что в отличие от общероссийской статистики, где 72% покупок оформляют мужчины, а женщины — 28%, в Санкт-Петербурге этот разрыв значительно меньше. Здесь 58% заказов приходится на мужчин и 42% — на женщин.
Чаще всего сапборды приобретают люди в возрасте 35–44 лет — на них приходится 55% всех заказов. Еще 29%покупателей составляют жители в возрасте 25–34 лет, а 16% — россияне от 45 до 54 лет.
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