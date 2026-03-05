Путин обратился к россиянкам в преддверии 8 марта

05 марта 2026, 19:01

Путин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Его слова приводит РИА Новости.