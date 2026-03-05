Путин обратился к россиянкам в преддверии 8 марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Его слова приводит РИА Новости.
Путин отметил, что в традициях почти всех народов страны к женщинам относятся по-особенному. Это касается самых теплых и душевных отношений к маме, благодарности за жизнь, воспитание и внимание, а также особого отношения к подругам и женам.
Глава государства с улыбкой добавил, что женщинам необходимо заботиться о детях. По его словам, часто и вторая половина семьи часто нуждается в такой же заботе.
В ходе этого же мероприятия президент подчеркнул, что вклад того или иного человека в России оценивают и всегда будут оценивать вне зависимости от его пола.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград в преддверии 8 Марта предложил женщинам писать ему в TikTok, если «хоть один мужик» их обидит, и пообещал «обязательно отреагировать».
