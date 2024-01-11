Суд в ДНР вынес заочный приговор украинскому солдату, убившему пленного

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Суд в Донецкой Народной Республике вынес заочный приговор украинскому солдату, который убил российского военнопленного, об этом сообщает Главная военная прокуратура.
Как удалось установить, 29 марта 2022 в Мариуполе солдат ВСУ Александра Зажиренко обнаружил на улице безоружного российского военного с ранением. Он оттащил пострадавшего в близлежащий дом, стал пытать, а после убил.
В результате, Верховный суд ДНР признал Зажиренко выновным по статье о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве с особой жестокостью.
Украинский военный заочно приговорён к 28 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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В результате, Верховный суд ДНР признал Зажиренко выновным по статье о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве с особой жестокостью.
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Евгения Парфентьева