Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Суд в ДНР вынес заочный приговор украинскому солдату, убившему пленного

Суд в ДНР вынес заочный приговор украинскому солдату, убившему пленного

11 января 2024, 18:32
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд в Донецкой Народной Республике вынес заочный приговор украинскому солдату, который убил российского военнопленного, об этом сообщает Главная военная прокуратура.
Как удалось установить, 29 марта 2022 в Мариуполе солдат ВСУ Александра Зажиренко обнаружил на улице безоружного российского военного с ранением. Он оттащил пострадавшего в близлежащий дом, стал пытать, а после убил.

В результате, Верховный суд ДНР признал Зажиренко выновным по статье о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве с особой жестокостью.


Украинский военный заочно приговорён к 28 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:

Российский солдат Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе с бойцом ВСУ

Жителю Курской области вынесли приговор за попытку примкнуть к ВСУ

В Адыгее суд вынес приговор восемнадцатилетнему фигуранту дела о госизмене
#суд
#днр
#всу
#солдат
#плен
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В массовом ДТП на трассе М-11 погиб основатель Eva.Ru Волошин с семьёй
11 января 2024, 17:32

Фото: iStock/gorodenkoff

В страшном массовом ДТП на трассе М-11 погиб основатель интернет-ресурса Eva.Ru Владимир Волошин с семьёй, об этом сообщается на сайте издания.
«Наша редакция прощается с отцом-основателем женского онлайн-журнала Eva.Ru Владимиром Волошиным, который трагически погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с семьёй из Санкт-Петербурга в Москву», — прокомментировали утрату на Eva.Ru.

Массовое ДТП случилось 8 января в Новгородской области. 66 легковых и грузовых автомобилей столкнулись друг с другом.

В результате, от полученных при столкновении травм погиб Волошин, его супруга и сын. При этом, второй сын Волошиных выжил, его заберёт на попечение бабушка.

Читайте также:

В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области

Экстренные службы: Количество жертв ДТП в Пензенской области выросло до 8-ми

СК: Массовое ДТП в Новгородской области произошло из-за летней резины на Cherry
#дтп
#трасса
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане убийца попытался покинуть место преступления, переодевшись в женщину
11 января 2024, 17:16

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Дагестане мужчина попытался незамеченным скрыться с места убийства, переодевшись в женскую одежду, об этом сообщили в Следственном комитете по региогну.
По информации ведомства, тело 37-летнего жителя дагестанского города Хасавюрт было обнаружено в квартире многоэтажного дома утром 25 декабря со следами насильственной смерти.

В убийстве подозреваемтся 32-летняя супруга жертвы, а также её 20-летний приятель. В настоящий момент оба фигуранта дела задержаны.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик со дня убийства. На нём по лестнице в подъезде спускается массивная «женщина» с пакетом в руке, при этом, фигура прикрывает своё лицо рукой. Чтобы скрыться незамеченным, подозреваемый переоделся в женское платье.

Читайте также:

Прокуратура: Мигрант, напавший на девочку в Москве, заявил, что был сильно пьян

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Кабардино-Балкарии

Брат задушил сестру-восьмиклассницу и нанес ей шесть ударов гвоздем
#дагестан
#убийство
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украл магазин»: Пьяный мужчина пытался вынести из «Дикси» водку, но разбил её по дороге
В Шатуре пьяный вор с ножом пытался украсть водку, но разбил её по дороге
11 января 2024, 17:03

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Пьяный мужчина с ножом пытался покинуть мазаин «Дикси», не оплатив товары, но растерял всё награбленное по дороге, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл в подмосковном городе Шатура накануне вечером.

Пьяный мужчина зашёл в супермаркет, взял две бутылки водки и закуску к ним. Одну бутылку он разбил сразу у витрину, а с остльным направился на выход, в обход кассы. Вора попыталась остановить кассир, однако, он стал угрожать ей ножом, а затем выкинул всю добычу и сбежал.

Позже подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. 32-летний мучжина заявил, что «украл магазин».

В отношении неудачливого вора возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Кабардино-Балкарии

Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту

Омич украл новогоднюю ель для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной
#шатура
#уголовное супермаркет
#кража
#водка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура: Мигрант, напавший на девочку в Москве, заявил, что был сильно пьян
11 января 2024, 16:40

Фото: iStock/Giuda90

Мигрант, едва не задушивший шестилетнюю девочку в одном из столичных супермарктов, заявил, что в этот момент был сильно пьян, об этом сообщает прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Напомним, инцидент произошёл 9 января. 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Обезвредить мужчину удалось отцу пострадавшего ребёнка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

«В судебном заседании мужчина возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он пояснил, что угрожал ребенку, находясь в сильном алкогольном опьянении, но убивать не собирался, а хотел, прикрываясь несовершеннолетней, выйти на улицу и отпустить девочку», — прокомментировали ситуацию представители надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

При этом, расследование случившегося продолжается, заключили в прокуратуре.

Читайте также:

На мигранта, который пытался задушить шестилетнюю девочку, возбудили дело

Shot: В Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку с угрозой «свернуть шею»

В Сите рецидивист изнасиловал девушек и заставил их заняться сексом на камеру
#мигрант
#уголовное ребёнок
#убийство
#уголовное покушение
#прокуратура
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из-за проблем с отоплением в Климовске обнаружили мумию женщины
11 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Artem_Furman

После коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины, об этом сообщает «МК».
Напомним, авария на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) произошла 4 января. В результате, 173 квартиры остались без тепло и электроснабжения.

10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. На улице заводская их не вспутили только в одну квартиру. Никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет.

В этой самой квартире пять лет назад умерла женщина, которая жила со своей психически-нездоровой дочерью. Периодически она находилась на лечении в клинике. В последний раз женщину видели около четырёх лет назад. Тогда она напала на пенсионерку в подъезде.

Соседи посчитали, что женщину вновь отправили лечиться, однако, её мумифицированный труп обнаружили в запертой квартире. Предположительно, она умерла около полугода назад от голода.

Читайте также:

Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о коммунальной аварии в Климовске

Скончался фигурант дела о хищении средств с космодрома «Восточный» Волкодав

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Кабардино-Балкарии
#климовск
#подмосковье
#труп
#авария
#отопление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автомобилист сбил в Орехово-Зуеве новогоднюю ёлку и попал на камеры
11 января 2024, 15:12

Фото и видео: пресс-служба ГУРБ МО

В Орехово-Зуевском городскому округе водитель сбил на улице новогоднюю ёлку. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Инцидент произошел после новогодних праздников в посёлке Авсюнино. Неизвестный автомобилист начал поворот, после чего ускорился, сбил праздничную ель на улице Ленина и скрылся. Однако остаться безнаказанным у водителя не получится», – сообщили в управлении.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Благодаря этому правоохранители идентифицировали автомобиль и нашли владельца. Какая ответственность ему грозит, пока не сообщается.

Читайте также:

В Жуковском поймали похитителя телевизора

Жителям Подмосковья предложили деньги за добровольную сдачу оружия

Рецидивист с ножом попытался ограбить магазин в Подмосковье
#происшествие
#дтп
#авария
#орехово-зуево
#ёлка
#новый год
#водитель
#автомобиль
#гурб
#камеры
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболисты сборной Гамбии едва не погибли в самолёте во время рейса
11 января 2024, 14:56

Фото: istockphoto/frentusha

Игроки сборной Гамбии по футболу почувствовали себя плохо сразу после взлёта самолёта, в котором они отправлялись на выездную игру. Только экстренная посадка помогла избежать трагедии.
Команда летела на гостевой матч Кубка Африки против сборной Кот д'Ивуара, сообщает телеграм-канал «Матч ТВ». Сразу после взлёта четверо почувствовали головокружение, а затем потеряли сознание. Затем почувствовали себя плохо и другие футболисты. Тренер команды Том Саинтфит забил тревогу. Экипаж совершил экстренную посадку, уже через 9 минут самолёт приземлился. К тому времени сознание потерял и тренер.

Как позже выяснилось, салон потерял герметичность, в результате чего произошла утечка кислорода, поэтому в воздухе на борту наблюдалась его огромная нехватка. Только своевременно поднятая тревога и быстрые действия экипажа спасли жизни игроков команды, так как при большом недостатке кислорода в крови человек сначала как бы засыпает, а потом умирает, не приходя в сознание.

Читайте также:

«Не заводится»: Пассажиры «Уральских авиалиний» 4 часа не могут вылететь из Махачкалы

Женщина родила в самолете во время полета в Душанбе и получила 55 тысяч рублей

В Сочи во время взлёта у самолета разгерметизировалась дверь
#тренер
#матч
#человек
#тревога
#футбол
#африка
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончался фигурант дела о хищении средств с космодрома «Восточный» Волкодав
11 января 2024, 14:56

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В СИЗО скончался один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Из столичного следственного изолятора «Бутырка» Волкодава доставили в больницу с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». Он скочнался около 11 утра 11 января.

Бизнесмен являлся руководителем промышленной компании «Цветлит», а в сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Волкодава возбудили уголовное дело по ставтье о мошенничестве в особо круном размере. Сообщалось, что он похитил более одного миллиарда рублей при выполнеии государственных контрактов Минпромторга и Спецстроя России.

К тому же, он являлся одним из главных фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».

Читайте также:

Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Mash: Причиной смерти Юрия Соломина стала почечная недостаточность

Бывший председатель Конституционного суда РФ Марат Баглай умер после болезни
#уголовное бизнесмен
#москва
#сизо
#хищение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Кузбасса шесть лет проходил с проглоченной вставной челюстью в желудке
11 января 2024, 14:39

Фото: istockphoto/Chinnapong

Житель Кемеровской области обратился к медикам по поводу болей в животе. Анализы никаких отклонений не выявили, но на рентгеновском снимке врачи увидели в желудке что-то очень похожее на человеческие зубы. Оказалось, мужчина проглотил вставную челюсть.
Протез пришлось, естественно, удалять хирургическим путём, операция прошла успешно, передает РИА Новости. Кемеровчанин вспомнил, что шесть лет назад потерял съёмный мост. Он поискал его в доме, но безуспешно. Тогда просто заказал себе новый и ходил с ним долгие годы, не вспоминая о старом.

Но тот сам напомнил о себе. Через шесть лет у мужчины начались режущие боли в желудке. Потерпев некоторое время, «зубастик» всё-таки отправился к врачам, где и выяснилась судьба давно пропавшей челюсти. Возможно, мужчина проглотил её во сне, сам не заметив. После удаления постороннего предмета он чувствует себя нормально и уже выписан домой. Старую челюсть взял с собой, на память. Так долго носил её в желудке, теперь тем более жаль с ней расставаться.

Читайте также:

Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика

У любительницы газировки удалили из почки 300 камней

Врачи нашли палочки для еды в черепе 35-летнего вьетнамца
#мост
#операция
#память
#мужчина
#кемерово
#зубы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф