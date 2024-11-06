Жителя Бурятии осудили на 8 лет за попытку присоединиться к ВСУ

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Суд в Бурятии приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина, сфотографировавшего и отправившего кадры вышки сотовой связи кураторам объединения «Легион «Свобода России»»*.
Второй Восточный окружной военный суд обвинил Дмитрия Зимина в приготовлениях к государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации ч. 1 ст. 30). Пресс-служба суда оповещает, что мужчина разделял идеологию запрещённой организации и готовился вступить в неё.
Уточняется, что потом мужчина оформил заграничный паспорт, купил экипировку, лекарства, несколько ножей и билет на поезд до Москвы. Он хотел попасть в Брянскую область, пересечь границу с Украиной, а через некоторое время участвовать в спецоперации против ВС РФ.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Зимина, когда тот готовился к отъезду. Первые два года своего восьмилетнего срока гражданин проведёт в тюрьме, а остальные шесть будет отбывать в колонии строгого режима.
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«Гражданин вступил в переписку с представителем этой организации. По заданию фотографировал вышки сотовой связи в поселке Селенгинск, отправлял куратором снимки и координаты объектов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что потом мужчина оформил заграничный паспорт, купил экипировку, лекарства, несколько ножей и билет на поезд до Москвы. Он хотел попасть в Брянскую область, пересечь границу с Украиной, а через некоторое время участвовать в спецоперации против ВС РФ.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Зимина, когда тот готовился к отъезду. Первые два года своего восьмилетнего срока гражданин проведёт в тюрьме, а остальные шесть будет отбывать в колонии строгого режима.
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Ольга Енгалычева