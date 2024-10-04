В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену

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Жителя Севастополя, который ранее являлся гражданским сотрудником ВМС Украины, приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали 47-летнего мужчину в июле 2022 года в интернет-мессенджере. Он передавал в Киев информацию о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты, а также местах базирования надводных кораблей ЧМФ России и размещения средств ПВО за денежное вознаграждение.
При этом в мае 2023 года мужчине отправили посылку, в которой находилось взрывчатое вещество массой порядка двух кг. Он должен был поместить посылку в тайник и передать, а другой агент ГУР должен был его взять и совершить теракт.
Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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При этом в мае 2023 года мужчине отправили посылку, в которой находилось взрывчатое вещество массой порядка двух кг. Он должен был поместить посылку в тайник и передать, а другой агент ГУР должен был его взять и совершить теракт.
«Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")», — говорится в сообщении.
Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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Элина Позднякова