В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов

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В Российской Федерации с 1 мая вступает в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в ВУЗах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в закон «Об образовании в РФ» направлены на усовершенствование процесса целевого обучения в вузах и процедуры поступления на такие места для всех абитуриентов.
Теперь абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема, могут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. До этого поступающие могли подавать пять таких заявлений.
Как указывают авторы закона, это приводило к невыполнению плана приема вузов на целевое обучение.
Ранее сообщалось, что ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Теперь абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема, могут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. До этого поступающие могли подавать пять таких заявлений.
Как указывают авторы закона, это приводило к невыполнению плана приема вузов на целевое обучение.
Ранее сообщалось, что ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак