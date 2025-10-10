Достижения.рф

Четыре человека, включая двоих маленьких детей, погибли в ДТП на трассе «Джубга — Сочи»

Фото: iStock/Bilanol

Серьёзная авария унесла жизни четырёх человек в Краснодарском крае. Как сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции, трагедия произошла на участке трассы «Джубга — Сочи».



По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение. От удара оба автомобиля сильно деформировались.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей — им было всего два и четыре года. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работали сотрудники экстренных служб.

Иван Мусатов

