Четыре человека, включая двоих маленьких детей, погибли в ДТП на трассе «Джубга — Сочи»
Серьёзная авария унесла жизни четырёх человек в Краснодарском крае. Как сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции, трагедия произошла на участке трассы «Джубга — Сочи».
По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение. От удара оба автомобиля сильно деформировались.
Погибли четыре человека, в том числе двое детей — им было всего два и четыре года. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работали сотрудники экстренных служб.
Читайте также: