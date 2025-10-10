Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море будут судить

10 октября 2025, 11:39

Фото: Istock/seb_ra

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Михаила Пичугина. Ему предъявили обвинение в использовании подложного документа и в нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.