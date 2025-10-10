Достижения.рф

Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море будут судить

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Михаила Пичугина. Ему предъявили обвинение в использовании подложного документа и в нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.



В июле прошлого года Пичугин предоставил в инспекторское отделение МЧС по Сахалинской области договор купли-продажи маломерного судна. Он лично внёс в документ недостоверную информацию о характеристике мотора. На основании этих документов судно допустили к эксплуатации.

9 августа 2024 года он вместе с братом и 16-летним племянником отправился в опасное плавание, зная о неисправности. В море у судна отказал двигатель, и оно начало дрейфовать. От переохлаждения погибли племянник, а затем и брат Пичугина.

Экипаж другого судна обнаружил лодку с телами и выжившим. Собрав доказательства, следствие направило уголовное дело в суд.

