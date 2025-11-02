Жителя Техаса уволили после неудачного выбора костюма на Хэллоуин
Необычный выбор наряда для празднования Хэллоуина обернулся для сотрудника одной из компаний Техаса потерей рабочего места. Об этом пишет Телеграм-канал «Блокнот Россия 18+».
Мужчина решил привлечь внимание коллег на корпоративном мероприятии, появившись в экстравагантном костюме.Его идея заключалась в создании образа так называемого «алкогольного террориста». Американец рассчитывал, что такой наряд вызовет у присутствующих лишь весёлые эмоции. Однако руководство компании расценило подобный костюм как неприемлемый и нарушающий корпоративные нормы.
Попытка пошутить обернулась для работника увольнением. Впоследствии он признал свой выбор костюма «досадным недоразумением», однако это не помогло ему сохранить должность. Инцидент ещё раз подчеркнул важность соблюдения корпоративной этики даже во время праздничных мероприятий.
