Жителя Техаса уволили после неудачного выбора костюма на Хэллоуин

02 ноября 2025, 01:01

Фото: istockphoto / Chiociolla

Необычный выбор наряда для празднования Хэллоуина обернулся для сотрудника одной из компаний Техаса потерей рабочего места. Об этом пишет Телеграм-канал «Блокнот Россия 18+».