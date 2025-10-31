Трамп уронил шоколадку на пол и подарил ее ребенку
Президент США Дональд Трамп уронил шоколадку на пол, а затем подарил ее ребенку. Трансляция мероприятия в честь Хэллоуина велась на YouTube-канале Белого дома.
Американский лидер вместе со своей женой Меланией подготовил сладости по случаю праздника. Во время поздравления к ним подошли дети, наряженные как сами президент и первая леди. Мальчик был в синем костюме и красной кепке, а девочка — в пальто. Один ребенок надел черный костюм агента секретной службы.
Ранее сообщалось, что в России предложили штрафовать кафе, бары и торговые сети за использование атрибутики Хэллоуина или проведение тематических мероприятий.
