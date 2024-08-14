Жителям Богородского назвали срок окончания модернизации объектов теплоснабжения

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина
Часть работ по модернизации объектов теплоснабжения в Богородском городском округе завершат в этом году, часть может перейти на следующий.
Об этом объявил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Он отметил, что все эти объекты играют существенную роль в теплоснабжении жителей города.
По словам вице-губернатора, уже выполнен демонтаж нескольких котлов, идет их ремонт. Также демонтировали трубопроводы и насосное оборудование. Изготавливаются новые котлы. Чтобы повысить надёжность теплоснабжения, между двумя котельными построим перемычку.
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«Масштабные работы ведём по среднесрочной программе, поэтому будем стараться завершить их в этом году. Но объекты сложные, поэтому часть работ может перейти на следующий год. Здесь мы принимаем достаточно сложное решение с точки зрения переформатирования долгосрочных мероприятий по трём котельным. Проверили с командой, как идет капремонт котельных Климова-2 и Климова-0 в городе Ногинске», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что все эти объекты играют существенную роль в теплоснабжении жителей города.
По словам вице-губернатора, уже выполнен демонтаж нескольких котлов, идет их ремонт. Также демонтировали трубопроводы и насосное оборудование. Изготавливаются новые котлы. Чтобы повысить надёжность теплоснабжения, между двумя котельными построим перемычку.
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Лора Луганская