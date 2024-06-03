В Дубне спасатели помогли водителю выбраться из зажатой кабины грузовика

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
На мосту через Волгу произошло столкновение мусоровоза и пассажирского автобуса, в котором находились 45 пассажиров. В службу «Система-112» об аварии сообщили очевидцы.
Остальные участники ДТП в оказании медицинской помощи не нуждались. Дорожно-транспортное происшествие произошло в городском округе Дубна.
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«Прибыв на место аварии, спасатели выяснили, что в аварии пострадал водитель грузовика. Его зажало в кабине поврежденными конструкциями. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали мужчину 1998 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи для госпитализации», — рассказал замначальника части Михаил Палёнов.
Остальные участники ДТП в оказании медицинской помощи не нуждались. Дорожно-транспортное происшествие произошло в городском округе Дубна.
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Мира Полтева