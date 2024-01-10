Жителям Электростали восстановили подачу ХВС после временного отключения

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Жителям Электростали на улице Ялагина вернули ХВС после временного отключения. Об этом сообщила администрация городского округа Электросталь.
В городском округе Электросталь на улице Ялагина 10 января была временно отключена подача холодного водоснабжения в шести домах.
Это было связано с технологическими нарушениями оборудования. Данную информацию сообщила администрация городского округа.
На данный момент в домах 16, 18, 18а, 24, 24а и 26 на улице Ялагина полнрстью восстановили подачу холодней воды.
Стоит отметить, что жители могут обратиться с проблемами отопления и подачи водоснабжения в ЕДС ЖКХ Восток по телефону 8 (800) 775-00-60.
Ранее с 11 декабря на территории всего городского округа Электросталь по согласованию с Правительством Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной работы этой частной котельной.
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Это было связано с технологическими нарушениями оборудования. Данную информацию сообщила администрация городского округа.
Стоит отметить, что жители могут обратиться с проблемами отопления и подачи водоснабжения в ЕДС ЖКХ Восток по телефону 8 (800) 775-00-60.
Ранее с 11 декабря на территории всего городского округа Электросталь по согласованию с Правительством Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной работы этой частной котельной.
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Мира Полтева