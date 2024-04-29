Жителям Краснознаменска рассказали об изменения в пропускной системе на территорию ЗАТО

Фото: Елена Аботурова
Жителям Краснознаменска разъяснили, какие изменения будут введены для оформления пропуска на территорию ЗАТО. Об этом сообщил корреспондент.
29 апреля в Краснознаменске прошел приём жителей , который провел глава муниципалитета Владимир Пирогов.
Стоит отметить, что прием граждан продолжится 30 апреля.
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«С 25 апреля жители уже не могут выписывать разовые пропуска на территорию Краснознаменска без предъявления паспорта с регистрацией в ЗАТО.. Нами создана рабочая группа, люди пишут заявления, затем они рассматриваются в индивидуальном порядке. По каждому человеку сегодня принято предварительное решение, чтобы на праздники жители не остались без допуска на территорию. Это касается и семей военнослужащих, вышедших на пенсию, их детей, внуков, правнуков, а также лиц, купивших жильё», — подчеркнул глава.
Стоит отметить, что прием граждан продолжится 30 апреля.
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Мира Полтева