В лесах Подмосковья на майских за нарушителями будут следить полиция и лесная охрана

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
За любителями шашлыков в лесах Подмосковья проследят сотрудники полиции и лесная охрана. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В период майский праздников на территории Московской области сохраняется пожароопасный период.
В рамках мониторинга пожарной безопасности лесная охрана Комитета лесного хозяйства Подмосковья и сотрудники МВД будут проводить проверку мест массового отдыха в лесах.
Стоит отметить, что за нарушения безопасности и возможного образования пожаров гражданам грозят штрафы: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
Для отдыха в лесу в регионе оборудовано более 1200 бесплатных мест, которые можно найти на интерактивных карте.
Читайте также:
Патрулировать подмосковные леса в майские праздники будут казаки
Шашлык за 2 млн рублей: жителям Ступина напомнили о штрафах за костры в лесах
В лесах Подмосковья установят шлагбаумы и фотоловушки для борьбы с поджигателями
В рамках мониторинга пожарной безопасности лесная охрана Комитета лесного хозяйства Подмосковья и сотрудники МВД будут проводить проверку мест массового отдыха в лесах.
«Нарушителям лесного законодательства не уйти от ответственности. Даже отсутствие документов, удостоверяющих личность, не поможет избежать наказания. Биометрические данные нарушителя позволят передать информацию о нем в надзорные органы прямо с места нарушения», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что за нарушения безопасности и возможного образования пожаров гражданам грозят штрафы: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
Для отдыха в лесу в регионе оборудовано более 1200 бесплатных мест, которые можно найти на интерактивных карте.
Читайте также:
Патрулировать подмосковные леса в майские праздники будут казаки
Шашлык за 2 млн рублей: жителям Ступина напомнили о штрафах за костры в лесах
В лесах Подмосковья установят шлагбаумы и фотоловушки для борьбы с поджигателями
Мира Полтева