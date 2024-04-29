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В лесах Подмосковья на майских за нарушителями будут следить полиция и лесная охрана

29 апреля 2024, 10:04
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

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За любителями шашлыков в лесах Подмосковья проследят сотрудники полиции и лесная охрана. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В период майский праздников на территории Московской области сохраняется пожароопасный период.

В рамках мониторинга пожарной безопасности лесная охрана Комитета лесного хозяйства Подмосковья и сотрудники МВД будут проводить проверку мест массового отдыха в лесах.



«Нарушителям лесного законодательства не уйти от ответственности. Даже отсутствие документов, удостоверяющих личность, не поможет избежать наказания. Биометрические данные нарушителя позволят передать информацию о нем в надзорные органы прямо с места нарушения», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что за нарушения безопасности и возможного образования пожаров гражданам грозят штрафы: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Для отдыха в лесу в регионе оборудовано более 1200 бесплатных мест, которые можно найти на интерактивных карте.

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#мвд
#охрана
#владислав мурашов
#майские праздники
#нарушения
#штрафы
Автоэксперт Попов рассказал о правилах передвижения на электросамокате
29 апреля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / Zoran Zeremski

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что при передвижении на электросамокатах в городе важно соблюдать ряд предписанных правил во избежании несчастных случаев.
С наступлением тепла в город вернул прокат электросамокатов. О том что не стоит делать катаясь на них, рассказал в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.

«Электросамокат — транспортное средство для индивидуального перемещения, вдвоём на нём ехать нельзя. Второе, основное место для передвижения, как это ни грустно, это тротуар. Если есть объекты велоинфраструктуры, то едем по ним. Передвижение по краю проезжей части возможно, только если нет тротуара и объектов велоинфраструктуры», — объяснил Дмитрий Попов.

Также при приближении к пешеходному переходу обязательно нужно снизить скорость и переходить его пешком и катить самокат рядом с собой.

Стоит отметить, что если на тротуаре большой поток людей, то скорость передвижения не должна превышать скорость пешехода – 3—6 км/час.

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#скоростной режим
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Автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне
«Комсомольская правда в Молдове»: Литва вторые сутки не пропускает автобус из РФ
29 апреля 2024, 07:31

Фото: iStock/Dushlik

Автобус с 57 гражданами Молдавии, который выполняет рейс по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров.
Отмечается, что таможенники несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. По информации издания, некоторых людей отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, какому государству принадлежит Крым, а у кого-то из пассажиров интересовались отношением к военной операции на Украине.

Уточняется, что в ходе проверки были «отсеяны» 17 граждан, но при этом решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года калининградские власти заявили о серьезной неисправности в информационной системе литовской таможни, которая в ночь на четверг не пропустила ни одного грузовика из России, а утром в четверг пропустила лишь четыре фуры.

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#литва
#таможня
#молдавия
#автобус
#граница
#пассажиры
#проверки
#багаж
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На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии
Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на акции против закона об иноагентах
29 апреля 2024, 07:10

Фото: iStock/Wirestock

Экс-госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует пресс-служба МВД Грузии.
Отмечается, что Петриашвили был задержан в административном порядке за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и мелкое хулиганство. В настоящее время в Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.

Уточняется, что против протестующих граждан, которые собираются возле здания парламента, не раз применялся перцовый газ.

Напомним, в начале апреля, исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе анонсировал повторное рассмотрение правительством закона об иноагентах. Он подчеркнул, что аналогичные меры имеются в законодательствах США, Израиля и Австралии. После в Тбилиси начались акции протеста из-за этого закона. По словам протестующих, такая мера не даст Грузии возможность присоединиться к Европейскому союзу.

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#парламент
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Отель в Анталье проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»
29 апреля 2024, 04:31

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Турецкие власти проведут расследование в отношении отеля, который потребовал заплатить 120 евро на основании «разницы в национальности», передает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что отель в Анталье взимал дополнительную плату с гражданина Турции, который бронировал номер через иностранный сайт. Министерство культуры и туризма Турции приняло меры в связи с этим случаем.

Ранее в Турции заявили о желании избавиться от имиджа дешевого туристического направления. Представители туризма считают, что курорты должны быть не самыми дорогими, а самыми выгодными по соотношению цены и качества.

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#турция
#отель
#проверка
#деньги
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Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности
29 апреля 2024, 04:23

Фото: iStock/eugenesergeev

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, сообщают «Известия», ссылаясь на заявление лидера и солиста группы Сергея Паука Троицкого.
Музыкант пояснил, что решение было принято в связи с тем, что группа не может рекламировать концерты и приглашать публику. Также было подтверждено, что барабанщик группы находится в коме в больнице Нижнего Новгорода.

28 апреля Троицкий был оштрафован за демонстрацию нацистской символики. Сам музыкант заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику, а также не разбирается в ней.

Ранее стало известно о рейде силовиков на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах с криками входят в зал, расталкивают зрителей, а затем выходят на сцену и уводят участников группы.

Музыканты были доставлены в отделение полиции, где на них был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской атрибутики и символики.

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#штраф
#кома
#наказание
#музыканты
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Дачников предупредили о штрафах за уничтожение борщевика
29 апреля 2024, 04:03

Фото: iStock/PavloBaliukh

Глава Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счета владельцам после проведения работ, передает РИА Новости.
Он посоветовал не допускать подобной ситуации. Чаплин также напомнил, что за ненадлежащее состояние территории будет налагаться штраф до 5 000 рублей.

По словам Никиты Чаплина, при сжигании сорняков на дачных участках выделяются токсичные вещества. Образующийся в процессе диоксин токсичен как для животных, так и для человека. Депутат пояснил, что это вещество раздражает дыхательную систему и вызывает аллергические реакции.

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МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы

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#борщевик
#штраф
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#дача
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МИД: тысяча граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы
29 апреля 2024, 03:41

Фото: iStock/ArtMassa

Тысяча граждан Таджикистана застряла в московских аэропортах, сообщил агентству ТАСС официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Большинство из них находятся в зоне временного содержания «Внуково». По словам Самади, аналогичная ситуация наблюдается и в других московских аэропортах – Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где, как сообщается, в зоне временного содержания находятся десятки таджикистанцев.

Ранее МИД Таджикистана вынес своим гражданам срочное предупреждение о поездках в Россию.

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#аэропорт шереметьево
#мид
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В российском аэропорту перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж
Аэропорт «Пулково» перестал принимать багаж в пищевой пленке
29 апреля 2024, 03:17

Фото: iStock/jchizhe

Петербургский аэропорт Пулково прекратил прием багажа, обернутого в пищевую пленку, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
Уточняется, что упаковка багажа должна соответствовать требованиям аэропорта. В связи с этим пищевая пленка или другая неподходящая упаковка не допускается. Как пояснили в компании, такие меры направлены на обеспечение бесперебойной работы багажной системы.

По данным пресс-службы, пассажиры, желающие защитить свой багаж, могут обратиться на официальные стойки по упаковке багажа. В аэропортах открыты дополнительные пункты обслуживания.

Ранее эксперты рассказали российским туристам о передовых методах упаковки багажа во время путешествий.

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Сын Рамзана Кадырова Адам стал куратором Российского университета спецназа
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#санкт-петербург
#багаж
#пассажиры
#туристы
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Сын Рамзана Кадырова Адам стал куратором Российского университета спецназа
29 апреля 2024, 00:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале Кадырова-старшего.
«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава региона.

Ранее, в феврале, старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром по делам молодежи Чечни. Он также был награжден орденом Кадырова.

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