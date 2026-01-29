В Солнечногорске усилили проверку уборки снега у торговых объектов
Хозяйствующие структуры Солнечногорска, в том числе крупные предприятия и субъекты малого бизнеса, оперативно очищают от снега прилегающие территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации усилили мониторинг торговых объектов на фоне сложных погодных условий. Задача – обеспечить своевременную уборку снежных масс и чистоту улиц.
«Проверки проводим ежедневно, а в центре города – дважды в сутки. Особенную благодарность хочу выразить предпринимателям, которые проявляют ответственность и инициативу, поддерживая чистоту не только собственных территорий, но и подходов и подъездов к объектам»,– сказал первый замглавы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.По итогам предыдущих проверок выявили три случая недостаточной очистки территорий предприятий торговли. Владельцам вынесли предупреждения.