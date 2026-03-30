Жителям Кузбасса запретят жарить шашлыки на природе

30 марта 2026, 13:31

В Кузбассе на полтора месяца запретят жарить шашлыки и жечь траву

Фото: Istock/Peera_Sathawirawong

В Кузбассе с 15 апреля по 1 июня введут особый противопожарный режим, согласно которому жителям региона запрещается жарить шашлыки на природе. Соответствующий документ появился на сайте областной администрации.