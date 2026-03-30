Жителям Кузбасса запретят жарить шашлыки на природе
В Кузбассе с 15 апреля по 1 июня введут особый противопожарный режим, согласно которому жителям региона запрещается жарить шашлыки на природе. Соответствующий документ появился на сайте областной администрации.
Как сообщает издание «Сiбдепо», в этот период власти региона проверят систему оповещения и проведут информационно-разъяснительную работу с жителями частного сектора.
Для кузбассовцев будет действовать строгий запрет на посещение лесов, за исключением случаев, установленных законом. Кроме того, запрещается жарить шашлыки на мангале или костре и готовить пищу на открытом огне.
Под запрет попадает выжигание сухой травы, сжигание мусора, листвы и других отходов на приусадебных, полевых участках и на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
