В Кузбассе официально разрешили отстреливать ворон без ограничений

30 марта 2026, 12:58

На территории Кемеровской области разрешили отстреливать черных и серых ворон без каких-либо ограничений. Соответствующий документ появился на сайте администрации регионального правительства.





По новым правилам, вороны попали в список охотничьих ресурсов. Таким образом, разрешается добывать этих птиц в течение всех охотничьих сезонов: весеннего, летне-осеннего и зимнего.





«Документ вносит поправки в ранее действующее постановление № 434 от 30 июня 2023 года, регулирующее нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов», — уточняет «Сiбдепо».