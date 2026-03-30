В Кузбассе официально разрешили отстреливать ворон без ограничений
На территории Кемеровской области разрешили отстреливать черных и серых ворон без каких-либо ограничений. Соответствующий документ появился на сайте администрации регионального правительства.
По новым правилам, вороны попали в список охотничьих ресурсов. Таким образом, разрешается добывать этих птиц в течение всех охотничьих сезонов: весеннего, летне-осеннего и зимнего.
«Документ вносит поправки в ранее действующее постановление № 434 от 30 июня 2023 года, регулирующее нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов», — уточняет «Сiбдепо».
Отмечается, что никаких ограничений по числу особей на одного охотника устанавливаться не будет.
Тем временем в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что в регион из теплых краев начали возвращаться перелетные птицы, в том числе краснокнижные виды.