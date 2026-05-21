Андрей Воробьёв навестил детей, пострадавших при взрыве газа в Лобне
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске, куда после взрыва газа в Лобне доставили двух пострадавших девочек.
Двухлетнюю Ксюшу и 11-летнюю Леру перевезли в центр санитарным вертолётом из Лобненской городской больницы. Сейчас рядом с детьми находится их тётя. Врачи диагностировали у обеих девочек отравление угарным газом. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Воробьёв сообщил, что специалисты центра проведут все необходимые обследования в ближайшие один-два дня, чтобы исключить серьёзные травмы. После выписки врачи продолжат наблюдать детей амбулаторно. Он также отметил, что, по уточнённой ифнормации, в жилом доме произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия погибли два человека — 35-летний мужчина и мать пострадавших девочек, которая жила в соседней квартире.
Из здания эвакуировали 15 человек. На месте продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Губернатор отметил, что власти поддерживают связь со всеми пострадавшими семьями и готовы оказать необходимую помощь. Также он пожелал девочкам скорейшего выздоровления.
