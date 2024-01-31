Жителям Московской области напомнили о правилах эксплуатации электроприборов

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«Работники разъяснили гражданам, что для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо убедиться в исправности электрических приборов. Огнеборцы посоветовали внимательно осмотреть имеющиеся устройства и понаблюдать за их работой, ведь даже новый товар может оказаться бракованным. Следует также соблюдать осторожность с электроприборами, которые были куплены с рук, давно не использовались или являются самодельными», — поделился замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
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