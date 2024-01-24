Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности катания на коньках

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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности на катке. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы на постоянной основе мониторят природные замерзшие водоемы и оборудованные катки.
Стоит добавить, что на катке запрещено мусорить, приносить еду и напитки, портить лед и взятый напрокат инвентарь, а также брать с собой детей до 3 лет и животных.
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«Специалисты посоветовали новичкам воспользоваться шлемом, наколенниками и налокотниками, чтобы уберечь себя от травм, а для устойчивости держаться рядом за борт и наклонять корпус вперед. Если же вы все-таки упали, то осторожно встаньте на колени, упритесь ребристой частью лезвия в лед и медленно выпрямите вторую ногу, а при необходимости попросите помощи, чтобы на вас случайно не упали другие посетители катка. Детям до 10-12 лет можно на лед только со взрослыми. <…>Для комфортного отдыха на коньках лучше выбрать недлинную верхнюю одежду, хорошее термобелье и снаряжение по своим размерам», — объяснил замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
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Мира Полтева