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В Московской области прошло юношеское первенство по пожарно-спасательному спорту

29 января 2024, 14:10
Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» были задействованы в судействе юношеского первенства по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Соревнования среди юношей и девушек проходили 27 января в в городском округе Павловский Посад.

«В традиционном юношеском турнире, который проводится дважды в году — зимой и летом — принимали участие школьники из Подмосковья, Москвы, Ярославской и Рязанской областей. Соревнования проводились в двух видах: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окна 2 и 3 этажей учебной башни. Всего в открытом зимнем первенстве Московской области по пожарно-спасательному спорту на призы МОО ВДПО приняли участие более 70 человек», — поделились в ведомстве.


Стоит отметить, что участников соревнований оценивали опытные работники учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас».

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#мособлпожспас
#соревнования
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Подмосковные спортсмены подписали свои первые профессиональные контракты
29 января 2024, 13:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Три воспитанника спортивного училища №5 Московской области подписали свои первые профессиональные контракты. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Три воспитанника спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн» Московской области подписали профессиональные контракты с ФК «Леон-Сатурн».

«У нас созданы великолепные условия и приглашен сильный тренерский состав для обучения, подготовки и развития детей.<…> На регулярной основе наших мальчишек и девочек приглашают в сборные команды страны. Благодаря этому, многие воспитанники получают приглашения и продолжают свою карьеру в ведущих клубах нашей страны. Мы уверены, что наши ребята принесут своей игрой пользу команде. <…> Желаем им и команде «Сатурн» удачи и достижения поставленных целей», – поделился директор техникума Роман Христич.

Стоит отметить, что в состав раменского футбольного клуба пополнили 18-летний хавбек Арсений Медведев, 19-летний полузащитник Александр Мазько 19-летний нападающий Семен Емелин.

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#подмосковье
#раменское
#футбол
#спортсмены
#контракт
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В Одинцовском округе построят теннисный центр с прозрачными фасадами
29 января 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный теннисный центр с прозрачными фасадами, залами для игр и тренировок, а также с рестораном и кафе построят в деревне Ромашково Одинцовского городского круга, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«Главный и боковые фасады практически полностью будут перекрыты стёклами высотой до 12 метров, за счет этого интерьеры будут просматриваться, как за экраном. Общая площадь теннисного центра составит более 12 тысяч квадратных метров. Одновременно в здании смогут тренироваться до 174 человек», — отмечается в сообщении.
На первом этаже проектом предусмотрены залы для игры в сквош и падел-теннис, а также зал для игры в баскетбол и тренажёрный зал с раздевалками. Кроме того, на этаже будет также медпункт с массажным кабинетом.

На втором этаже разместят раздевалки для открытых площадок, кафе и тренерские. А на третьем этаже будут открыты теннисные залы и VIP-блок с рестораном, кафе и зоной отдыха. Антресоль здания также будет использоваться — там обустроят зал кардиотренажёров и пространство для занятия йогой.

Спортивный объект войдёт в структуру парка Малевича. Строительство планируют завершить в 2026 году.

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#строительство
#теннис
#спорт
#одинцовский городской округ
#парк малевича
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Призёр Олимпиады Наталья Коростелёва провела мастер-класс в Мытищах
29 января 2024, 11:31

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищинском лесопарке состоялся спортивный урок для всех желающих. Его провела бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере по лыжным гонкам Наталья Коростелёва. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В тренировке участвовали новички, любители и профессионалы всех возрастов. Спортсмены узнали секреты олимпийского мастерства, проехали по одной лыжне с Натальей и задать ей вопросы. После плодотворной тренировки в пункте проката всех ждали фотосессия и автографы титулованной лыжницы», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она поблагодарила Коростелёву за полезный урок. По словам главы муниципалитета, проведение таких мастер-классов помогает популяризировать не только лыжный спорт, но и здоровый образ жизни. Это мотивация для будущих чемпионов.

Для достижения спортивных высот у мытищинцев есть лес, 10-километровая трасса, прокат экипировки и тренировочные программы. В Мытищинском лесопарке регулярно занимаются юные лыжники спортшколы «Авангард» и Федерации лыжных гонок городского округа.

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#спорт
#лыжи
#юлия купецкая
#мытищи
#олимпиада
#тренировки
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный легкоатлет Лысенко выиграл «Битву полов» с лучшим результатом сезона в мире
29 января 2024, 11:19

Фото: Istockphoto / yuran-78

Подмосковный прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Битва полов» в Москве. Он преодолел планку на высоте 2,33 м.
26-летний Лысенко во второй раз подряд выиграл этот турнир. В прошлом сезоне его результат составил 2,38 м. Помимо этого, он побеждал в 2018 году.

В сезоне-2023 легкоатлет не проиграл ни одного турнира. В его активе также – серебро летнего чемпионата мира-2017 в Лондоне.

Ещё одна представительница Подмосковья, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене поделила седьмое-восьмое места с Кристиной Королёвой с результатом 1,85 м. В турнире в Москве участвовали мужчины и женщины. В 2019, 2020 и 2021 годах на турнире побеждала Ласицкене, в 2022-м – Илья Иванюк.

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#спорт
#лёгкая атлетика
#турнир
#мария ласицкене
#подмосковье
#московская область
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Хоккеист Гашек отказался возвращать деньги, заработанные в «Спартаке»
29 января 2024, 10:48

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе чешской сборной по хоккею Доминик Гашек заявил, что не планирует возвращать деньги, заработанные в московском «Спартаке».
Гашек защищал ворота «Спартака» в сезоне-2010/11.

«Я их получил за свою работу, клуб мне ничего не должен, и я им ничего не должен. Я лично ничего не требую от него (клуба) за то, что изменилась ситуация в России. Насколько я помню, ни один политик, чиновник или кто-либо еще не предупреждал меня о какой-либо опасности или неправомерности игры в России»,- сказал Гашек CNN Prima News, когда ему задали вопрос не вернёт ли он деньги, заработанные в российском клубе.
Также Гашек заявил, что не столько осуждает чешских спортсменов за работу в России, сколько осуждает за это законодателей, которые установили правила, позволяющие гражданам Чехии работать в России.

«Наши граждане, в данном случае спортсмены, дают рабочую силу и создают ценности, которые Россия использует против нас и наших союзников», - сказал в заключении Гашек.
В феврале 2022 года Доминик Гашек призывал Национальную хоккейную лигу приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. А летом 2022 года предлагал отправлять чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России.

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#спорт
#политика
#украина
#сво
#россия
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Подмосковье стало победителем Кубка России по регби на снегу
29 января 2024, 09:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Женская команда «ВВА-Подмосковье» выиграла Кубок России по регби на снегу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по регби на снегу проходил с 27 по 28 января в Зеленограде.

Всего в соревнованиях принимали участие команды из Москвы, Великого Новгорода, Московской области, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Дагестана. По итогам игр женская команда «ВВА-Подмосковье» стала победителем Кубка ​России среди женщин.

​«В решающем матче регбистки из Московской области выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1. Это третье «золото» подряд для подмосковных девушек – они выигрывают Кубок с 2022 года. Поздравляю!» – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что мужские подмосковные команды ​заняли пятое и девятое место.

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#подмосковье
#регби
#золото
#кубок россии
#дмитрий абарёнов
#дагестан
#спортсмены
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Боксеры из Подмосковья стали победителями всероссийского турнира памяти Семизорова
29 января 2024, 09:03

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные боксёры завоевали восемь наград всероссийского турнира памяти Семизорова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова прошли с 21 по 27 января в Тольятти.

В соревнованиях приняли участие 192 боксёра из 29 регионов России.
По итогам представители Московской области выиграли пять золотых и три бронзовых медали.

«В категории от 19 до 22 лет Анастасия Дергачева из Пушкинского заняла первое место в весовой категории до 50 кг. Полина Спирина и Ирина Лаврентьева из Домодедово стали первыми в категориях до 57 и до 70 кг. <…> В возрасте до 18 лет победителями стали Кристина Невмянова в весе до 54 кг и Арина Варсанян в категории до 60 кг из Домодедово», отметили в министерстве.

Кроме этого, бронзовыми призерами среди девушек стали Дарья Плоцына из Королёва, Арина Гридчина из Серпухов. Также среди юношей Андрей Воеводин из Дзержинского стал обладателем бронзы.

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Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open
#подмосковье
#серпухов
#домодедово
#медали
#бокс
#соревнования
#дзержинский
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Медведев прокомментировал своё поражение в финале Australian Open
28 января 2024, 19:12

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в финале Australian Open-2024 от итальянца Янника Синнера.
«Чемпионат» сообщает, что россиянин поблагодарил за поддержку фанатов и близких людей.

«Всегда больно проигрывать в финале, но, наверное, лучше проиграть в финале, а не раньше. Я всегда хочу победить, проигрывать тяжело, но я горжусь собой и в следующий раз буду больше стараться», —сказал Даниил Медведев.
Медведев заработает 1,1 млн долларов призовых на турнире. Синнер получит на миллион больше.

Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты. Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.

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#теннис
#спорт
#новости
#спортсмены
#россия
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Глава УЕФА не захотел говорить о разных подходах к РФ и Израилю
28 января 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал разный подход организации к военным конфликтам с участием РФ и Израиля.
The Guardian пишет, что Чефериг не захотел говорить о ситуации ничего конкретного.

«Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты. Я не хочу больше ничего говорить на эту тему», —сказал Александер Чеферин.
Ранее сообщалось, что Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты. Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.



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#футбол
#уефа
#новости
#политика
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