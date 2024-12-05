Жителям Московской области рассказали о цифровых помощниках

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В Московской области активно используются цифровые помощники, которые помогают жителям получать полезную информацию и решать различные вопросы, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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