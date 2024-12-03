Робот Светлана с момента запуска обработал 20,5 млн звонков

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Внедрённый в Московской области голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, робот Светлана, обработал с начала 2024 года более 6 млн. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В Подмосковье звонки по телефону 122 принимает робот Светлана. Мы внедрили его в сферу здравоохранения в 2021 году. За всё время работы робот обработал почти 20,5 млн звонков, а с начала этого года – свыше 6 млн», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Светлана может вызвать врача на дом, записать на приём. Помимо этого, она приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает тех, к кому накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить работу медиков.
Голосовая помощница работает круглосуточно. Одновременно она может принимать 600 звонков.
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