Ганчев сообщил, что ВСУ уничтожили мосты, отходя от Волчанска

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Украинские войска уничтожили мосты, отходя от Волчанска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что для обеспечения своих контратак на российские позиции ВСУ возводили понтоны.
Ранее в этот день Ганчев сообщил, что российские войска с момента наступления освободили 49 населённых пунктов в Харьковской области. Из них 36 находятся в Купянском районе, а ещё 13 – в северной части области.
Также стало известно, что ВСУ перебросили часть своих подразделений из Запорожской области в Волчанск.
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Ранее в этот день Ганчев сообщил, что российские войска с момента наступления освободили 49 населённых пунктов в Харьковской области. Из них 36 находятся в Купянском районе, а ещё 13 – в северной части области.
Также стало известно, что ВСУ перебросили часть своих подразделений из Запорожской области в Волчанск.
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Анастасия Чинкова