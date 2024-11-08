Жителям Павловского Посада напомнили о возможности записаться в ГАИ онлайн

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Записаться получение регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в Павлово-Посадский отдел Госавтоинспекции жители городского округа могут онлайн — через государственный портал госуслуг, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Запись осуществляется через единый портал государственных услуг (ЕПГУ)», — говорится в сообщении.Сообщается также, что предварительная запись на выдачу разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей, свидетельств о соответствии модифицированного транспорта требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов ведётся по телефонам: +7(999) 099-15-67 и +7(496) 432-56-54.
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