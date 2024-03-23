«Понесут наказание»: Путин заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут найдены

Фото: Официальный сайт Кремля
Все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» будут наказаны, об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент выступил с обращением к россиянам в связи с терактом, который был совершён вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
По словам Владимира Путина, все, кто так или иначе причастен к совершению этого кровавого преступления, понесут справедливое наказание.
Напомним, в настоящий момент известно о 143 погибших в теракте в подмосковном Красногорске. При этом, более сотни человека находятся в больнице, некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии. Трупы людей продолжают извлекать из-под завалов разрушенного пожаром «Крокуса».
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По словам Владимира Путина, все, кто так или иначе причастен к совершению этого кровавого преступления, понесут справедливое наказание.
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Евгения Парфентьева