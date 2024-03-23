«Понесут наказание»: Путин заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут найдены

Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все возможное, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.