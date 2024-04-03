Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности катания на самокатах

Фото: Ирина Мальцева
Госавтоинспекторы напомнили подмосковным жителям правила езды на самокатах. Об этом сообщил корреспондент.
В регионе начался сезон езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.
Стоит подчеркнуть, что при движении на пешеходных переходах водитель СИМ должен спешиться или замедлиться до скорости движения пешеходов.
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«Начался долгожданный тёплый весенний сезон, и на улицах всё чаще стали появляться велосипеды, самокаты, моноколёса, электросамокаты. Поэтому, хотелось бы напомнить, что дети до 14 лет имеют право передвигаться на них только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, а также в пешеходных зонах. СИМ должны быть оборудованы световыми приборами, тормозной системой и звуковым сигналом. В тёмное время суток световые сигналы должны быть обязательно включены, а на одежде водителю нужно носить светоотражатели», — отметил начальник Госавтоинспекции Иван Теплов.
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Мира Полтева