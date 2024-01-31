Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного поведения на льду

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Лёд может быть ненадёжным даже в середине зимы и после сильных морозов. Об этом, а также о том, на что обращать внимание, чтобы не провалиться в воду, рассказали жителям Подмосковья работники Мособлпожспаса.
«Ледовый панцирь на водоёмах неоднородный, поэтому даже во время сильных холодов там могут быть хрупкие участки. Особенно опасны участки с сильным течением — лёд над ними тонкий. Ненадёжно ледовое покрытие и там, где есть вмёрзшие предметы, камыши или кустарник. Кроме того, хрупкостью всегда отличается лёд с тёмной поверхностью, так как он более восприимчив к солнечным лучам», — объяснили спасатели.Кроме того, не следует идти по льду, засыпанному снегом, так как под сугробами может оказаться большая трещина или полынья.
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Лев Каштанов