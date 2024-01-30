Подмосковные спасатели провели рейды в местах массового катания со стихийных горок

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали жителям Подмосковья соблюдать меры безопасности при катании с горок. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Патрулирования в местах массового катания населения со стихийных горок провели в городских округах Озёры, Зарайск, Кашира и Серебряные Пруды.
Стоит отметить, что категорически запрещен спуск с горок стоя на ногах, на корточках, лежа на животе или спине, так как это может привести с серьезным травмам.
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«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали населению пользоваться только оборудованными горками, которые отвечают требованиям безопасности. Гражданам объяснили, что на ледяном склоне не должно быть кочек, ям, трамплинов или деревьев, столбов и ограждений, столкновение с которыми может причинить сильную боль. Скоростной спуск не должен выходить на железнодорожные пути, замерзшие водоемы или проезжую часть, где катающийся может угодить под колеса автомобиля в любой момент», — поделился начальник теруправления Андрей Филиппов.
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Мира Полтева