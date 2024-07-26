Жителям Подмосковья ответят на вопросы о поступлении в областные колледжи

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Для жителей Московской области проведут прямую линию по вопросам поступления в областные колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минзобразования.
«Приёмная кампания в колледжи сейчас в самом разгаре. Прямая линия позволит узнать об особенностях поступления и алгоритме действий. Ответственный секретарь приёмной комиссии Подмосковного колледжа «Энергия» Александр Петров раскроет детали поступления и ответит на интересующие вопросы. Эфир состоится 30 июля в полдень», – отметили в министерстве.Чтобы задать вопрос, нужно перейти по ссылке и выбрать тему «Приёмная кампания системы среднего профессионального образования Московской области 2024-2025». Эта опция доступна только для жителей региона.
Прямой эфир можно будет посмотреть по ссылке.
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