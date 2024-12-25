В Одинцове вор едва не вынес из строительного гипермаркета циркуляционный насос

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подмосковные росгвардейцы задержали в Одинцове подозреваемого в краже из строительного гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Вечером стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине. Прибыв по указанному адресу, они выяснили, что посетитель переклеил штрих-код с дешёвого товара на циркуляционный насос и пронёс неоплаченный прибор мимо кассы. Сумма ущерба могла составить 14 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего злоумышленника на выходе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту попытки кражи проводится проверка.
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Лора Луганская