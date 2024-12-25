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В Одинцове вор едва не вынес из строительного гипермаркета циркуляционный насос

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Подмосковные росгвардейцы задержали в Одинцове подозреваемого в краже из строительного гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.


«Вечером стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине. Прибыв по указанному адресу, они выяснили, что посетитель переклеил штрих-код с дешёвого товара на циркуляционный насос и пронёс неоплаченный прибор мимо кассы. Сумма ущерба могла составить 14 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего злоумышленника на выходе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту попытки кражи проводится проверка.

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#московская область
#производство
#одинцовский городской округ
МВД: освобожденный при обмене заключенными Яшин* в федеральном розыске
25 декабря 2024, 17:04

Фото: istockphoto/blinow61

Освобожденный при обмене заключенными политик Илья Яшин* находится в федеральном розыске, проинформировали в МВД. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
«Основание: разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.
Сама статья не называется, однако известно, что летом 2022 года Яшин обвинялся в фейках против российской армии. Следователи считают, что фигурант в эфире собственного YouTube-канала распространил ложные данные об «убийствах российскими военными мирных жителей в Буче». Зимой того же года Яшин получил 8,5 года.

Перед этим стало известно, что в Киеве задержан однопартиец Виталия Кличко. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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*Признан иноагентом в РФ
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Задержаны все трое сбежавших из колонии в Нижнем Тагиле
25 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Полицейские задержали троих сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, двух беглецов поймали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря. Ещё одного задержали в Нижнем Тагиле. Мужчины оказывать сопротивление не стали.

Напомним, 23 декабря в Нижнем Тагиле из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.

Беглецы отбывали наказание за различные преступления. Все они были приговорены к принудительным работам.

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#мужчины
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Боец ММА Ахъядов, обвиняемый в теракте в парке «Зарядье», не признал вину
25 декабря 2024, 16:40

Фото: iStock/Zolnierek

Боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахъядов, арестованный за убийство сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости.
«Вину не признаю», — заявил Ахъядов на суде.

Фигуранту вменяют обвинения в теракте, участии в деятельности террористической организации, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому.

18 декабря стало известно, что следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, произошедшего в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, и решили квалифицировать его как теракт. Обвинение предъявлено Ламберду Ахьядову*, бойцу смешанных единоборств (ММА). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, обвиняемый хотел завладеть табельным оружием сотрудника полиции, чтобы начать стрелять из него в Зарядье, где в преддверии Нового года было много людей. Однако в темноте он перепутал инспектора МАДИ с полицейским, у которого оружия не было. Тогда он нанес ему 16 ударов ножом. Мужчина погиб на месте.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Опубликовано видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета
25 декабря 2024, 16:22

Фото: iStock/Diy13

В сети расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета, которые похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва боеприпаса с поражающими элементами. Кадры публикует Telegram-канал Baza.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета стало столкновение со стаей птиц. Также выжившие пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.

Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.

На месте крушения уже обнаружили тела четырех погибших.

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#компании
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#крушение
#тела
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Дочь убитого в Грозном советского учёного выжила при падении самолёта в Актау
Дочь убитого в Грозном учёного Бислиева выжила при падении самолета в Актау
25 декабря 2024, 15:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

Одна из выживших после крушения самолёта в Казахстане — дочь известного советского учёного Абдул-Хамида Бислиева, который трагически погиб в Грозном в 90-х, Джамиля Бислиева. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
54-летней Бислиевой удалось выжить после падения Embraer 190AR в Актау. Её отец был известным советским физиком.

Утверждается, что Бислиев создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете. Мужчина был убит в 1991 году, он пытался защитить своего коллегу и друга, однако получил смертельное ранение.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации

В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
#самолет
#столкновение
#человек
#компании
#отец
#мужчина
#авиакомпании
#ранение
#крушение
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Названо количество обнаруженных тел погибших при крушении самолета близ Актау
На месте крушения самолета AZAL близ Актау нашли тела четырех погибших
25 декабря 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Sotiris_Filippou_Photographer

Тела четырех погибших нашли на месте крушения борта Azerbaijan Airlines близ Актау в Казахстане, передает Kazinform. Трагедия произошла сегодня утром, 25 декабря, при выполнении рейса Баку — Грозный.
«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербайджан — Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что пилоты самолета смогли увести лайнер от жилой застройки при крушении, чтобы избежать жертв. Также недавно появилась информация о гибели двоих пилотов.

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#мир
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
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В Волгограде задержали мужчину с ножом попытавшегося войти в школу
25 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/Diy13

В Волгограде задержан мужчина с ножом, пытавшийся войти в учебное заведение. Об этом пишет РИА Новости.
25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило тревожное сообщение, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который, по внешним признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время он доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Организована проверка по данному инциденту.

15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.

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#происшествия
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Стала известна судьба пилотов самолета, рухнувшего в Казахстане
Оба пилота самолета, рухнувшего в Казахстане, погибли
25 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/ViktorCap

Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Об этом сообщает Baza.
Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.

Большинство выживших сидели в хвостовой части самолета. 16 пассажиров, летевших в передней части, вылетели из салона сразу после удара о землю. Те, кто сидел в середине, погибли внутри.

Летчики сумели увести самолет от жилых домов ближайшего поселка.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. Также пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.

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#самолет
#столкновение
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#человек
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#авиакомпании
#крушение
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Лежала в соседней комнате: убийцу блогера Кристины Журавлевой удалось найти после показаний мужа. О чем рассказал «любящий» супруг?
25 декабря 2024, 14:35

Кристина Журавлева (Фото: соцсети)

Страшная трагедия произошла в 2021 году под Сысертью Свердловской области. 16 апреля в лесополосе был найден труп молодой девушки.
Тело в морге лежало неопознанным почти 2 недели, в то время как подписчики уже давно потеряли в сети полюбившегося блогера. Подробности убийства Кристины Журавлевой читайте в материале «Радио 1».

Девушку никто не искал


28-летняя Кристина проживала в загородном доме Сысертского района Екатеринбурга со своим супругом Дмитрием Журавлевым. По словам соседей пара вела замкнутый образ жизни. У молодой семьи не было друзей, а среди знакомых Кристина не распространялась о своей жизни.

Первыми 6 апреля девушку потеряли ее подписчики. Причин для начала поисков не было. Знакомым Журавлевой удалось дозвониться по ее телефону до мужа. Тот сказал, что Кристина бросила его, оставила телефон и не хочет чтобы ее кто-то искал.

Заявление о пропаже жены


Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)

30 апреля муж пришел с заявлением об исчезновении Кристины Журавлевой к правоохранителям. В полиции мужчина сказал, что его жена ушла из дома 5 апреля и не вернулась. Сопоставив имеющиеся факты, оперативники пришли к выводу, что обнаруженная некоторое время назад погибшая девушка и является той самой без вести пропавшей Кристиной Журавлевой.

Сотрудники МВД провели комплекс оперативных мероприятий, а также проверили Дмитрия Журавлева на полиграфе. Когда муж понял, что обмануть следствие не получится, начал давать признательные показания.

Четыре дня жил с трупом в доме

Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)

Вечером 5 апреля в ходе очередного скандала между супругами, Димитрий решил навсегда угомонить свою жену и задушил ее голыми руками. После убийства супруг 4 дня думал что делать с телом, в то время как убитая Кристина лежала в соседней комнате.

В ночь на 9 апреля он решил отвести от себя подозрения и вывез тело Кристины в лесополосу.

«Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на неё кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону Сысерти», — цитирует слова прокуратуры Свердловской области URAL.KP.RU.

16 апреля тело девушки было случайно обнаружено в 10 метрах от дороги шофером, остановившимся по нужде на трассе М5 «Урал».

В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей
В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей

Суд


Фото: iStock/AndreyPopov

Судебная экспертиза подтвердила признательные показания Дмитрия Журавлева.

«На трупе Журавлевой были обнаружены кровоизлияния на шее справа и слева. Подобные травмы могли появиться в результате сдавливания дыхательных путей. Действия Журавлева могли стать причиной смерти. На трупе была одежда, при осмотре были найдены документы. Труп лежал на животе, началось естественное разложение», — расскажет судебный эксперт в зале суда.

09.09.2021 года обвиняемый по ст. 105 УК РФ Дмитрий Журавлев признан судом виновным в совершении убийства Кристины Журавлевой и приговорен в 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


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