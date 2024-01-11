При падении дрона в Тульской области никто не пострадал

Фото: istockphoto/aapsky
Ранним утром над территорией Тульской области дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате падения обломков дрона никто не пострадал.
Ранее министерство обороны также сообщало о попытках атак с помощью БПЛА на объекты на территории Ростовской и Калужской областей. В этих регионах дроны также были уничтожены дежурными средствами ПВО. По сообщению губернатора Калужской области, дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Здание получило незначительные повреждения.
Читайте также:
Минобороны: ВСУ пытались атаковать беспилотниками три российских региона
В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника
Украинский беспилотник попытался атаковать Волгоградскую область
Александр Бойцов