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В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника

Голубев: силы ПВО сбили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет
11 января 2024, 06:05
Фото: istockphoto/3D_generator

Фото: istockphoto/3D_generator

ПВО успешно сбила два беспилотных летательных аппарата в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника типа самолет над Каменским районом Ростовской области. Падение обломков не привело к пострадавшим. На данный момент разрабатываются подробности последствий на земле», — отметил он.
Регулярные атаки и обстрелы приграничных территорий России со стороны Вооруженных сил Украины стали обыденным явлением, включая применение беспилотных летательных аппаратов и проведение диверсий.

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В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
11 января 2024, 05:45

Фото: iStock/BitsAndSplits

Вице-премьер России Виктория Абрамченко выразила свое мнение относительно возможного восстановления черноморской зерновой инициативы в беседе с РИА Новости.
Абрамченко вспомнила, что зерновая сделка ранее имела комплексный характер. Она подчеркнула, что основное соглашение касалось обеспечения безопасности морских перевозок, а дополнительное решало вопросы, связанные с банковскими транзакциями, морской логистикой, фрахтом, страхованием и другими аспектами.

Вице-премьер отметила, что вторая часть зерновой сделки не принесла положительных изменений. Из-за этого она заявила о том, что в настоящее время нет перспектив возобновления данного соглашения.

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#зерновая сделка
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Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
11 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские тяжелые огнеметные системы провели удачные атаки на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Колодези на Краснолиманском направлении.
Об этом сообщил главный представитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.

«Российские войска, используя тяжелые огнеметные системы, успешно атаковали командный пункт 211-й механизированной бригады ВСУ в районе Колодезей», — отметил он.
Зыбинский также добавил, что подразделения российской группировки «Запад» улучшили свое положение на переднем крае на Купянском направлении.

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#всу
#запад
#дроны
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Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового — Минобороны РФ
11 января 2024, 05:09

Фото: сайт Минобороны РФ

У села Вербово на Запорожском направлении подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю», — проинформировали в оборонном ведомстве.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#вс рф
#украина
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Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Минобороны: Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
11 января 2024, 04:31

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Расчёты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили на Купянском направлении скрытый опорный пункт ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ», — рассказали в Минобороны.

Уточняется, что российские расчёт БПЛА поражает от одной до пяти целей ежедневно, включая скопление пехоты ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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#дроны
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Командир разведвзвода «Крым»: Российские дроны заставляют ВСУ «сидеть в норах»
11 января 2024, 02:30

Фото: iStock/vadimrysev

Командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» заявил, что регулярные удары российских БПЛА вынуждают военных долго время прятаться в укрытиях. Об этом пишет «Украинская правда».
Украинский разведчик пожаловался на дроны ВС РФ, подчеркнув, что солдаты «почти не вылезают из нор», так как российские беспилотники постоянно сбрасывают гранаты на позиции украинской армии.

«Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают, работают постоянно. Такого раньше не было», — цитирует издание слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной
Дипломат Стано: ЕС выступает за переговоры между РФ и Украиной по «формуле мира»
11 января 2024, 00:54

Фото: iStock/artJazz

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано раскрыл подходы Брюсселя к урегулированию конфликта на Украине в беседе с «Известиями».
Стано поддержал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, считая ее основой для переговоров между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что Евросоюз опирается на эту формулу, основанную на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Формула мира представляется дипломату единственной всеобъемлющей основой для достижения справедливого и устойчивого мира.

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«Общественное»: В Харькове прогремели два взрыва
10 января 2024, 23:49

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Харькове прозвучали два взрыва. Об этом украинское издание «Общественное» сообщает в своём Телеграм-канале.
«Наши корреспонденты сообщили о двух взрывах в городе», — говорится в публикации.

О ракетных ударах по Харькову также заявил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории региона объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявили в Раде
Депутат Рады Федина: новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей
10 января 2024, 21:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина заявила, что доработанная редакция законопроекта о мобилизации, предложенного правительством, стала еще хуже предыдущей версии. Об этом Федина сообщила в эфире телеканала «Прямой».
Она отметила, что некоторые нормы — это, своего рода, вмешательство в личную жизнь потенциального мобилизованного. Федина упомянула, что в законопроекте о мобилизации имеются серьезные коррупционные риски. По ее словам, в будущем данный законопроект ждут определенные доработки.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева. Так, генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко отмечал, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, ведь добровольцы «закончились».

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#украина
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На приднестровско-украинской границе произошёл инцидент с огнестрельным оружием
10 января 2024, 20:16

Фото: iStock/rarrarorro

На границе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Украины произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, об этом сообщает Министерство государственной безопасности ПМР.
По информации ведомства, происшествие случилось 7 января 2024 года.

В ходе вооружённого конфликта с применением огнестрельного оружия двое граждан Приднестровья оказались перемещены на украинскую сторону. Иных подробностей произошедшего пока что не сообщается.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в приднестровском ведомстве.

Напомним, ранее в ПМР сообщили, что граждане республики уже более года получают сообщения от неизвестных с призывами совершать теракты против российских военных.

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#украина
#граница
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