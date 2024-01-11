В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника

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ПВО успешно сбила два беспилотных летательных аппарата в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника типа самолет над Каменским районом Ростовской области. Падение обломков не привело к пострадавшим. На данный момент разрабатываются подробности последствий на земле», — отметил он.Регулярные атаки и обстрелы приграничных территорий России со стороны Вооруженных сил Украины стали обыденным явлением, включая применение беспилотных летательных аппаратов и проведение диверсий.
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